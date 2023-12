Beyoncé aparece em festa Club Renaissance em Salvador: "Eu amo muito vocês"

A- A+

Beyoncé chegou a Salvador, na Bahia, na noite dessa quinta-feira (21). A cantora norte-americana desembarcou na capital baiana para participar da festa “Club Renaissance”, evento que realizado para a exibição de "Renaissance: A Film by Beyoncé", filme da última turnê mundial da artista.

A diva pop disse frases como "Amo muito vocês" e "Estou tão feliz de ver vocês".





Salvador recebe uma edição da "Club Renaissance", festa promovida em várias cidades do mundo, criada a partir do disco "Renaissance", produção mais recente da cantora.

No Brasil, o evento, para 3.000 pessoas, marca a estreia de "Renaissance: A Film by Beyoncé", documentário que faz um registro dos shows da atual turnê da cantora. O projeto é organizado pela Parkwood Entertainment junto da TV Globo.



A notícia de que a cantora estaria vindo para o Brasil surgiu na manhã desta quinta-feira. Um fã da cantora estava rastreando o percurso que o jatinho dela fazia quando notou que a aeronave pousaria no Brasil. Essa informação circulou pelas redes sociais, fomentando as mais diversas notícias.

Imagem postada por Beyoncé | Foto: Reprodução Instagram



Pela noite, a cantora postou uma imagem em seu Instagram de um cavalo, símbolo do disco Renaissance, saindo de um jatinho. O assunto, que já estava em alta no X, ganhou ainda mais relevância após esta postagem.



O principal indício que confirmaria a chegada da cantora no Brasil se deu por volta das 21h, quando a Guarda Civil Municipal de Salvador publicou que estava fazendo a escolta de Beyoncé pela capital baiana.

No vídeo compartilhado pelo órgão, é possível ver um carro sendo escoltado por uma série de viaturas policiais da cidade. Poucas horas depois, a cantora realmente apareceu na edição da "Club Renaissance" em Salvador.

