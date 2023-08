Beyoncé arrecada U$ 16,5 milhões em um único show e estabelece novo recorde, confira

A- A+

Desde o início da Renaissance World Tour, em maio de 2023, na Suécia, Beyoncé permanece quebrando recordes e alcaçando números surpreendentes. Nesta terça-feira (8), foram revelados os valores arrecadados durante a passagem da turnê pelos Estados Unidos, onde a cantora conquistou o título de maior bilheteria de uma artista feminina de todos os tempos. O show, realizado no MetLife Stadium, em Nova Jersey, arrecadou U$ 16,5 milhões (aproximadamente R$ 78 milhões, na cotação atual), em cada noite.

Além disso, a turnê também arrecadou US$ 141,2 milhões em apenas 12 shows na América do Norte, totalizando US$ 295,676,504 milhões com os 21 shows na Europa, se tornando o ato com maior bilheteria de um artista negro da história - ultrapassando, somente, recorde previamente estabelecido pela cantora com a Formation Tour, em 2016.

Até o momento, com apenas 33 shows, a Renaissance World Tour já ultrapassou os U$ 295 milhões e nenhuma data foi confirmada na América do Sul.

