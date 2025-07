A- A+

celebridades 'Beyoncé brasileira' pede ajuda após filha ser diagnosticada com leucemia Mãe de seis filhos, a cabelereira Juliana Machado ficou conhecida entre os fãs por fazer cover da cantora americana

Juliana Machado, conhecida por realizar covers de Beyoncé, recorreu às redes sociais para pedir ajuda depois que sua filha foi diagnosticada com leucemia. Em um vídeo publicado no Instagram na quinta-feira (10), ela afirmou que a menina, de 10 anos, está em um estágio inicial da doença, mas já considerado preocupante devido ao rápido avanço. A cabeleireira e mãe de seis filhos diz que não tem condição de bancar o tratamento em um hospital particular.

”Estou à base de remédios, já estou dopada. Estou sem estrutura. A minha filha, de 10 anos, foi diagnosticada com leucemia, e isso pra mim está sendo muito difícil”, diz ela em uma publicação na plataforma. “Eu tenho filhos que não podem me ver em uma situação assim, e principalmente ela.”

A leucemia está em estágio inicial, mas está se agravando muito rápido. Juliana afirma que, por não ter condições financeiras, a filha precisaria rapidamente ser transferida da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no Rio de Janeiro, onde é assistida atualmente e ser levada para um hospital.

“A única coisa que posso fazer, como uma leoa que cuida dos seus filhos e corre atrás, é gritar pro mundo que preciso de ajuda. A minha filha ficou debilitada do dia para a noite. Não dá para acreditar”, conta Juliana. “Ela tem sonhos, é uma menina brilhante. É ótima em matemática, tem o sonho de dançar balé. Eu preciso voltar pra casa com ela e levar ela pro balé.”

Veja também