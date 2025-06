Beyoncé interrompe show após falha em carro suspenso deixá-la pendurada; veja vídeo

Beyoncé precisou interromper seu show em Houston, nos Estados Unidos, na noite do sábado, 28, após um problema na engrenagem que suspendia um carro no ar enquanto cantava a música 16 Carriages.

Em vídeos que circularam nas redes sociais, é possível ver que, até certo momento, o carro, adaptado para a apresentação, parecia estável. Porém, a certa altura, passou a ficar inclinado

Beyoncé is so professional cause even though she was scared and breathing heavy she was still smiling and trying to keep calm pic.twitter.com/w7jA7CUOTR