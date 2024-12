Beyoncé é a maior estrela pop do século, segundo ranking da Billboard; veja lista completa

A- A+

Beyoncé foi coroada como a maior estrela pop do século 21, segundo ranking feito pela Billboard. "Ela provou ser uma artista e criadora cujo comprometimento com a inovação, evolução e excelência geral fez dela o padrão pelo qual todas as outras estrelas pop deste século têm sido medidas", justificou a revista americana.



A lista, agora completa, vinha sendo divulgada pela revista aos poucos nos últimos meses. Na semana passada, Taylor Swift foi anunciada no segundo lugar, entregando que a grande escolhida seria Beyoncé, já que as duas eram os últimos - e maiores - nomes do pop que faltavam na lista.

"Enquanto Taylor Swift é a maior estrela pop do século em números - das vendas de álbuns ao streaming e domínio de turnês - nossa equipe editorial escolheu Beyoncé como nossa maior estrela pop do século, com base em seus 25 anos de influência, impacto e evolução", destacou a Billboard.



A publicação escolheu 25 nomes para o ranking. Entre os dez primeiros aparecem, na sequência, Rihanna, Drake, Lady Gaga, Britney Spears, Kanye West, Justin Bieber, Ariana Grande e Adele (veja a lista completa abaixo).



As 25 maiores estrelas do pop do século 21, de acordo com a Billboard:



1 - Beyoncé



2 - Taylor Swift



3 - Rihanna



4 - Drake



5 - Lady Gaga



6 - Britney Spears



7 - Kanye West



8 - Justin Bieber



9 - Ariana Grande



10 - Adele



11 - Usher



12 - Eminem



13 - Nicki Minaj



14 - Justin Timberlake



15 - Miley Cyrus



16 - Jay-Z



17 - Shakira



18 - The Weeknd



19 - BTS



20 - Bruno Mars



21 - Lil Wayne



22 - One Direction



23 - Bad Bunny



24 - Ed Sheeran



25 - Katy Perry

