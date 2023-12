A- A+

Música Beyoncé, Elton John, Taylor Swift: saiba quais foram as turnês mais lucrativas de 2023 Lista inclui estrelas como Ed Sheeran, Coldplay e The Weeknd, que levaram projetos autorais para vários países do mundo

Eleita "Personalidade do Ano" pela revista "Time", Taylor Swift protagonizou uma das principais turnês pelo mundo em 2023. A projeção da mídia especializada é que, juntas, as 145 datas do megaconcerto da americana tenham ultrapassado o feito inédito de US$ 1 bilhão em receitas. Apesar disso, como os números do projeto ainda não foram oficialmente consolidados, ela ficou de fora das paradas "Boxscore" de fim de ano da Billboard, que divulgou um ranking das turnês mais lucrativas com base no faturamento em dólar, no comparecimento de fãs e na quantidade de shows.

Este ano, a turnê Renaissance, de Beyoncé, lidera a lista. O projeto é inspirado no álbum de mesmo nome, lançado em julho do ano passado. De acordo com a Billboard, a americana arrecadou cerca de US$ 570,5 milhões com as apresentações, de maio a outubro — o equivalente, na cotação atual, a mais de R$ 2,7 bilhões. Os dados do ranking se referem ao período de novembro de 2022 a setembro.

A Renaissance World Tour vendeu 2,7 milhões de ingressos durante esse período. Ela arrecadou outros US$ 9,3 milhões e mais 53,2 mil ingressos vendidos em Kansas City em 1º de outubro. O desempenho atingiu a maior soma anual para um artista na História do Boxscore, desde meados da década de 1980. Além disso, a turnê de Beyoncé é a sétima de maior bilheteria nos arquivos da Billboard, que projeta a futura entrada de Taylor Swift no top 10 também.

Veja abaixo quais foram as turnês mais lucrativas de 2023, segundo a Billboard:

1. Beyoncé - Renaissance World Tour

Faturamento: US$ 570,5 milhões (R$ 2,8 bilhões)

Comparecimento nos shows: 2,7 milhões de pessoas

Número de shows: 55

2. Coldplay - Music of the Spheres World Tour

Faturamento: US$ 342,5 milhões (R$ 1,6 bilhão)

Comparecimento nos shows: 3,2 milhões de pessoas

Número de shows: 55

A turnê Music of the Sphere, dos integrantes Chris Martin, Johnny Buckland, Guy Berryman e Will Champion, passou por dez países da América do Sul e da Europa em meados de 2023. Depois de uma passagem pela América do Norte, a banda faz shows na Ásia até retornar à Europa, em 2024.

3. Harry Styles - Love On Tour

Faturamento: US$ 338,2 milhões (R$ 1,6 bilhão)

Comparecimento nos shows: 3,1 milhões de pessoas

Número de shows: 69

A turnê de Harry Styles começou em 2021. Esta ano, ele levou a apresentação à Oceania, à Ásia e a países da Europa, antes de encerrar o ciclo, em julho.

4. Morgan Wallen - One Night at a Time World Tour

Faturamento: US$ 260,4 milhões (R$ 1,2 bilhão)

Comparecimento nos shows: 1,3 milhão de pessoas

Número de shows: 44

Era para o lucro ser ainda maior. No entanto, de acordo com a imprensa especializada, Morgan Wallen decidiu doar US$ 3 de cada ingresso vendido em seus shows nos Estado Unidos para a fundação que leva seu nome, voltada a programas esportivos e musicais para jovens. A maior parte dos shows ocorreu em solo americano, com breve passagem pela Oceania. Wallen já anunciou outros 10 shows no país para 2024.

5. Ed Sheeran - +–=÷× (Mathematics) Tour

Faturamento: US$ 256,9 milhões (R$ 1,2 bilhão)

Comparecimento nos shows: 2,5 milhões de pessoas

Número de shows: 46

Ed Sheeran reduziu a produção e estabeleceu o preço médio dos ingressos em US$ 100. Com isso, conseguiu lucrar mais que vários colegas do mundo da música. A turnê do britânico passou este ano pela Nova Zelândia antes de viajar pelos Estados Unidos.

6. P!nk - Summer Carnival

Faturamento: US$ 226,6 milhões (R$ 1,1 bilhão)

Comparecimento nos shows: 1,6 milhão de pessoas

Número de shows: 37

A cantora chegou a realizar duas turnês concomitantemente. No entanto, em meados do ano, ela pausou as apresentações da Summer Carnival para se dedicar a 20 datas do projeto Trustfall.

7. Elton John - Farewell Yellow Brick Road Tour

Faturamento: US$ 210 milhões (R$ 1 bilhão)

Comparecimento nos shows: 1,3 milhão de pessoas

Número de shows: 65

Em julho, Elton John decretou o fim de sua carreira em turnês. Ele viajava pelo mundo desde os anos 1970. Aos 76 anos, o líder da turnê Farewell Yellow Brick Road completou os shows de despedida e foi aplaudido no festival de Glastonbury por estrelas como Paul McCartney, Kate Hudson e Lewis Hamilton.

8. The Weeknd - After Hours til Dawn Tour

Faturamento: US$ 192,5 milhões (R$ 946 milhões)

Comparecimento nos shows: 1,9 milhão de pessoas

Número de shows: 35

No ano passado, o artista focou a turnê nos Estados Unidos. Este ano, ele levou o projeto para a Europa, para a América do Sul e para a Oceania.

9. Depeche Mode - Memento Mori World Tour

Faturamento: US$ 175,2 milhões (R$ 861 milhões)

Comparecimento nos shows: 1,8 milhão de pessoas

Número de shows: 47

10. BLACKPINK - Born Pink World Tour

Faturamento: US$ 148,3 milhões (R$ 728 milhões)

Comparecimento nos shows: 703 mil pessoas

Número de shows: 29

