Beyoncé em Salvador faz Eduardo Paes sentir 'inveja boa'; relembre visitas da cantora ao Rio

Um dos assuntos mais comentados nas redes sociais é, desde a noite de quinta-feira (21), a visita da cantora Beyoncé a Salvador. A diva do pop esteve na capital baiana por conta da pré-estreia de seu filme — "Renaissance: a film by Beyoncé" — e, para além dos fãs, até o prefeito do Rio decidiu entrar na onda: Eduardo Paes usou o X (antigo Twitter) para compartilhar uma foto ao lado artista, durante uma de suas visitas ao Rio, no passado.

Na publicação, Paes marcou o prefeito de Salvador, Bruno Reis. Depois de dizer que a primeira capital do Brasil "venceu", o prefeito do Rio compartilhou sua foto ao lado de Beyoncé para consolar sua "inveja boa".

Meu amigo @brunoreisba, dessa vez a segunda cidade brasileira no meu coração venceu. Mas vê aí que eu também já recebi a @Beyonce com a Criss aqui no Rio. Ao menos essa foto consola a minha inveja boa ! Viva essa cidade incrível que é Salvador! Viva a Bahia! Viva o… pic.twitter.com/NoqEULMLmt — Eduardo Paes (@eduardopaes) December 22, 2023

Relembre vezes em que Beyoncé esteve no Rio

Em 2010, foi a primeira vez em que a diva do pop se apresentou no Brasil. Com shows em São Paulo, Florianópolis e Salvador, o Rio de Janeiro também não ficou de fora da lista. Naquele ano, a cantora se apresentou no HSBC Arena, na Barra da Tijuca, mas também deixou os fãs em polvorosa por onde passou pela cidade.

Beyoncé gravou o clipe da música "Put in a love song" no Morro da Conceição, na Gamboa. Na gravação, outra celebridade, a cantora Alicia Keys, também conheceu os encantos cariocas.

Depois de dizer que deve "ter sido carioca em outra vida", ela ainda esteve embaixo dos braços abertos do Cristo Redentor, cercada por seguranças.

Já em 2013, a tour pelo Brasil incluiu o show no Rock in Rio. A apresentação histórica ainda reservou uma surpresa: no palco, a diva do pop performou o hit do funk daquela época, o "Passinho do volante" (conhecido pelos versos "Ah" Lelek lek lek"), com direito a passinho. No final, ela ainda ensaiou fazer um "quadradinho de oito", o que levou o público ao delírio.

O ano era 2013, Beyoncé dançava Passinho do Volante "Ah lelek lek lek" no Rock in Rio, os brasileiros iam a loucura e os gringos ficaram desperados achando que ela tinha lançado música nova. KKKKKKKKK AMO pic.twitter.com/JIUknWraxs — Africanize (@africanizeofc) November 26, 2020

