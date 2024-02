Beyoncé faz história como primeira mulher negra a liderar parada de country dos EUA

A- A+

A cantora Beyoncé fez história nessa terça-feira, 20, após chegar ao primeiro lugar da Billboard Hot Country Songs com ''Texas Hold 'Em''. A artista é a primeira mulher negra a atingir o feito. Além disso, Beyoncé também se tornou a primeira mulher a já ter liderado tanto a parada de country quanto a Billboard Hot R&B/Hip-Hop Songs desde que as listas começaram, em 1958.

Na Billboard Hot 100, parada musical que mede canções mais ouvidas de todos os gêneros nos Estados Unidos, a faixa figurou em segundo lugar nesta semana. Beyoncé ficou atrás apenas de Jack Harlow, que ocupou o primeiro lugar com ''Lovin On Me''.

''Texas Hold 'Em'' foi lançada no último dia 12, ao lado de ''16 Carriages'', outra aposta da cantora no country. As duas músicas devem estar entre as 16 faixas do novo álbum da artista, sequência de Renaissance, de 2022.

Conhecida pelo sigilo em seus trabalhos, a artista ainda não revelou o título do novo álbum. A cantora já vinha dando sinais, por meio da moda, de que exploraria o estilo musical. Este ano, na 66ª edição do Grammy, a artista estava vestida com roupas e acessórios característicos do gênero, como chapéu de caubói.

Beyoncé também apareceu com um chapéu preto no Super Bowl, minutos antes do anúncio do álbum.

