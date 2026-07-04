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MÚSICA Beyoncé lança nova música "guardada" há 13 anos A nova música chega dois meses antes do relançamento de "B'Day", segundo disco solo de Beyoncé

Beyoncé lançou uma nova música após quase dois anos. Morning Dew (Donk) foi disponibilizada em plataformas digitais, como o YouTube, neste sábado, 4, juntamente a um vídeo em preto e branco com momentos da cantora e a letra da canção.

Segundo informações da revista Variety, Morning Dew (Donk) foi gravada em 2013, mas nunca lançada oficialmente. Em 2021, um trecho chegou a ser vazado na internet, com o que seria a versão completa sendo disponibilizada de forma extraoficial em 2023.

A nova música chega dois meses antes do relançamento de B’Day, segundo disco solo de Beyoncé, de 2006, previsto para o próximo dia 4 de setembro, aniversário da cantora.

Em entrevista à revista GQ em 2024, Beyoncé comentou a respeito dos rumos recentes de sua carreira, como a preocupação em fazer muitas músicas ou shows.

"Eu me aposentei da fórmula da estrela pop há muito tempo. Parei de me concentrar no que é popular e comecei a focar nas qualidades que melhoram com o tempo e a experiência. Boa música e mensagens fortes nunca se aposentam", disse à época.

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