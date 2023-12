A- A+

salvador Beyoncé no Brasil: entenda a passagem relâmpago da cantora no país em cinco tópicos Diva do pop esteve em Salvador na pré-estreia do seu filme 'Renaissance: a film by Beyoncé'

Na noite desta quinta-feira (21), o comentário nas redes sociais era um só: "ela veio mesmo". Depois de muito mistério em torno de uma possível aparição no Brasil, Beyoncé confirmou a expectativa dos fãs mais otimistas e esteve em Salvador, na Bahia, por conta da pré-estreia do seu filme "Renaissance: a film by Beyoncé".

Veja como foi a passagem de Beyoncé no Brasil em cinco tópicos.

1. Mistério no ar

Houve muita especulação sobre a chegada de Beyoncé no Brasil, mais especificamente em Salvador. A capital baiana foi a única cidade brasileira a receber a pré-estreia do filme "Renaissance". A festinha só para convidados também deixou fãs alarmados sobre o que estava por vir. Os rumores se intensificaram depois que Ivy McGregor, diretora da BeyGOOD — organização filantrópica de Beyoncé — foi vista curtindo o show de Ivete Sangalo no Maracanã. Nas redes sociais, já havia um burburinho de que o cabelereiro da diva americana também estava em solo brasileiro.

2. Avião rastreado

Diante das especulações, o jato particular da cantora Beyoncé passou a ser rastreado em sites de aviação por milhares de fãs apreensivos. Trata-se de um Bombardier Global 7500, maior jato executivo do mundo e com o maior alcance da categoria, podendo voar initerruptamente por mais de14 mil quilômetros. A aeronave decolou do Aeroporto Internacional Executivo de Teterboro, em Nova Jersey, e voou direto até a capital baiana em 7 horas e 53 minutos. Quando chegou a Salvador, o avião estava sendo acompanhado por mais de 10 mil pessoas nas plataformas de rastreamento de voo RadarBox e FlightRadar24. Tudo indicava que sim, era real, ela estava entre nós.

3. Um meme, um presságio

Beyoncé deu outra pista de que estava chegando em algum lugar — embora ainda não tivesse revelado qual. Ela postou um meme de um cavalo brilhante (semelhante o mesmo que estampa o seu disco e que aparece nos shows de sua turnê) saindo de um avião. Era um anúncio do que estava por vir.

4. Os cinco minutos no palco

Não dá pra dizer que ninguém esperava. Ainda assim, a surpresa emocionou muita gente. Com uma roupa brilhante e enrolada na bandeira da Bahia, Beyoncé surgiu no palco do Centro de Convenções, em Salvador, na noite desta quinta-feira (21), durante o evento de pré-estreia do filme "Renaissance: a film by Beyoncé".

"É muito importante para mim estar aqui na Bahia. Queria que vocês fizessem parte da turnê, porque vocês são a turnê. Renaissance é sobre liberdade, beleza, tudo que vocês são. Obrigada por todo o apoio em todos esses anos. Vocês são únicos, Bahia", disse.

A aparição durou cerca de 5 minutos, o suficiente para deixar uma legião de fãs em polvorosa nas redes sociais.

5. Despedida?

Tudo indica que Beyoncé já foi para outro lugar após a aparição em Salvador. Depois do encontro com os baianos, ela fez um post no Instagram dentro de seu jatinho, dando a entender que a missão por aqui estava cumprida e era hora de seguir. Alguns fãs, no entanto, especulam se ela, de fato, foi mesmo embora. Isto porque, até a publicação desta matéria, pelo menos, ela ainda está com um pino de localização escrito "Salvador, Bahia, Brazil" na descrição de sua bio no Instagram.



