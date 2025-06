Beyoncé: O que se sabe sobre o carro suspenso que causou preocupação no show da cantora

Tudo ia muito bem, obrigado, até que em um determinado momento do show de Beyoncé em Houston, no último sábado (28), um incidente preocupou o público. Durante a música “16 Carriages”, a diva pop pairou sobre os milhares de fãs a bordo de um carro conversível vermelho suspenso no ar. Acontece que o automóvel começou a inclinar, deixando a cantora visivelmente amedrontada. "Pare", pediu Beyoncé, algumas vezes, até que o número fosse interrompido de vez.

Veja o momento a seguir:

the way she was saying “Stop Stop Stop” Beyoncé immediately take this off the set list.. no more cars we don’t even play like that this is scary asf #CowboyCarterTour pic.twitter.com/Lt4bModkr6