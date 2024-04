A- A+

MÚSICA Beyoncé, Ryan Castro, Brunna Gonçalves: saiba de tudo que teve no show de Ludmilla no Coachella O primeiro show de uma estrela negra latino-americana no festival californiano aconteceu na tarde de domingo

Elogios, em pessoa, da estrela do hip hop Lauryn Hill coroaram a apresentação da brasileira Ludmilla no festival californiano Coachella, na tarde de domingo. Depois do show – que teve como introdução um áudio enviado por ninguém menos que Beyoncé —, a cantora encontrou Lauryn nos bastidores.

A americana, conhecida por seu temperamento intempestivo e suas poucas aparições em público, se declarou a ela: “Estou orgulhosa de você. Estou orgulhosa do que você está fazendo”.

Quem também elogiou Ludmilla após o show foi YG Marley, filho de Lauryn e neto do astro maior do reggae Bob Marley (1954-1981). Ele também foi atração no Coachella, em show do qual participaram a mãe e o rapper Wyclef Jean – o que configurou uma reunião parcial do grupo que os dois tiveram nos anos 1990, os Fugees (do qual, por sinal, interpretaram o hit “Fu-gee-la”, depois de um “Killing me soflty” só com Lauryn).

“Do Rio, Brasil, para a Califórnia, direto para o Coachella. Senhoras e senhoras, Ludmilla!” Com essa fala, disparada em gravação, Beyoncé deu a partida no show de Ludmilla.



A surpresa, segundo a assessoria de Lud, foi “um gesto de carinho do ícone máximo da música contemporânea para a maior artista preta latino-americana, que tem em Beyoncé sua maior referência artística”.

Ainda na introdução, a voz da deputada federal Erika Hilton anunciou em seguida, em inglês: “Essa é a minha casa, e na minha casa eu não tolerarei nenhum tipo de ódio, racismo, homofobia, transfobia, xenofobia ou misoginia.



Este é um espaço de autopolarização, um espaço de liberdade. Todos aqui têm seus próprios valores. Respeite-me, respeite a minha história. Respeite o meu povo e a minha comunidade. Respeite a mulher negra mais ouvida na América Latina. Ludmilla está na casa!”

“Favela venceu”, “Sintomas de prazer”, “Deixa de onde”, “Maldivas” (ao lado da mulher, a dançarina Brunna Gonçalves) e “Piña Colada” (com a participação do astro colombiano Ryan Castro) foram algumas das músicas que Ludmilla mostrou na apresentação, que teve como produtor Henry Bordeuax, que já trabalhou com Ariana Grande e Justin Bieber, e como stage manager (uma espécie de diretor técnico) Zack Purciful, com experiência em turnês de Beyoncé e Christina Aguilera. Ao fim do show, Ludmilla agradeceu a Deus e a Beyoncé.

