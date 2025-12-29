A- A+

Beyoncé se torna oficialmente bilionária; Veja a fortuna acumulada pela cantora em 2025

Beyoncé se tornou oficialmente bilionária neste ano, de acordo com a Forbes. Ela é apenas a quinta artista da indústria musical a alcançar o marco: além do marido da cantora, Jay Z, também estão nessa seleta lista Taylor Swift, Bruce Springsteen e Rihanna.

A cantora teria faturado um total de US$ 148 milhões em 2025 (sem considerar impostos), somando o ganho das turnês com os rendimentos de seu catálogo e contratos de patrocínio. O valor a coloca na posição de terceira musicista mais bem paga do mundo.

A publicação ressalta a lucratividade das últimas duas turnês mundiais de Beyoncé: com a Renaissance Tour, em 2023, ela arrecadou quase US$ 600 milhões. Em 2025, a turnê originada do álbum country Cowboy Carter foi a mais lucrativa do mundo A Forbes estima que, no total, a atração arrecadou mais de US$ 400 milhões em vendas de ingressos e outros US$ 50 milhões em produtos vendidos nos shows.

Dona de sua própria produtora

Beyoncé conseguiu margens de lucro mais altas por ser dona da própria produtora, a Parkwood Entertainment. Fundada em 2010, a empresa "gerencia sua carreira e produz toda a sua música, documentários e shows, arcando com a maior parte dos custos de produção para ficar com uma fatia maior dos lucros", explica a revista.

Além disso, a aposta em um novo gênero musical gerou novas oportunidades comerciais, como o show no intervalo do jogo especial de Natal da NFL, transmitido pela Netflix no ano passado. Ela teria recebido US$ 50 milhões pela apresentação.

Ainda de acordo com a Forbes, embora Beyoncé tenha expandido seus investimentos para setores como moda, beleza e bebidas, lançando as marcas Ivy Park (descontinuada em 2024), Cécred e SirDavis, a maior parte de sua fortuna vem da música.

No entretenimento, Beyoncé também faturou cerca de US$ 60 milhões da Netflix pelo documentário Homecoming, de 2019. Com o filme-concerto da Renaissance World Tour, distribuído pela rede americana de cinemas AMC, o lucro em bilheteria mundial foi de US$ 44 milhões (dos quais ela teria embolsado metade).



