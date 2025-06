A- A+

Beyoncé surpreende fãs com dueto surpresa com Miley Cyrus em show em Paris; veja vídeo A dupla cantou a música vencedora do Grammy 'II most wanted'

Os fãs franceses ganharam um presente e tanto de Beyoncé em show realizado nesta quinta-feira (19). A apresentação da turnê "Cowboy Carter" em Paris contou com uma participação mais que especial de Miley Cyrus.

Miley subiu ao palco para um dueto com Beyoncé. A dupla cantou "II most wanted", colaboração que rendeu a elas um Grammy de melhor duo country no ano passado.

Beyoncé and Miley Cyrus performing II MOST WANTED in Paris pic.twitter.com/Lq6aEP5ZSn — NotBeyoncebutViolence (@ourhermitage) June 19, 2025

A presença de Miley no show começou a ser alvo de rumor no início do dia, quando ela foi vista chegando ao estádio onde ocorreu o show, e confirmada horas depois após subirem ao palco.

Os fãs foram à loucura com o dueto de Beyoncé e Miley, e vídeos do encontro tomaram as redes sociais. No Instagram, Miley descreveu a noite como "um sonho". "Estar ao lado de uma diva tão humilde, graciosa e lendária foi um sonho que se tornou realidade", escreveu a artista.

