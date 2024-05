A- A+

RIO DE JANEIRO Beyoncé, U2, Paul McCartney e Ringo Starr: veja quais shows podem suceder Madonna no RJ Prefeito da cidade disse que maio será o mês de celebrações com mais shows de grande porte

Após o sucesso com o show de Madonna na Praia de Copacabana, o prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes usou as redes sociais para prometer mais shows históricos para a cidade. Paes enfatizou que "sempre haverá alguém para superar o recorde de público anterior", referindo-se ao sucesso da Celebration Tour, que atraiu 1,6 milhão de pessoas, segundo a Riotur.

"Se preparem! Daqui pra frente, maio vai ser o mês de celebrar a mais incrível de todas as cidades! Vai ter sempre alguém pra bater o recorde de público anterior. O Rio é desejado pelo mundo. Temos que ter orgulho disso. Os desafios são muitos mas nós vivemos em um lugar especial. Vamos cuidar e ter carinho com nossa cidade. Demos um show nessa semana da Madonna. Viva o Rio e os cariocas! ”, publicou no X (antigo Twitter)

Não demorou para os internautas começarem a fazer pedidos e a especularem quais outros artistas seriam capazes de superar o recorde da Rainha do pop. Veja lista de estrelas com esse potencial.

1. Beyoncé

Beyoncé // Instagram/Reprodução



Beyoncé fez em 2023 a segunda turnê mais lucrativa do ano. Passando pelos EUA e Europa, a cantora era muito esperada no Brasil. Tão esperada que veio até Salvador fazer o lançamento do documentário que conta a história da Renaissance tour em uma festa feita apenas para super fãs e algumas celebridades.

2. Taylor Swift

Taylor Swift // Reprodução/Instagram

Dona da turnê mais lucrativa de 2023, Taylor Swift passou pelo Brasil no ano passado e lotou estádios em seis datas diferentes pelo país.

3. Rihanna

Rihanna // Reprodução



A cantora está praticamente aposentada do mundo da música e os fãs não se cansam de esperar por um retorno. Fazer a volta da Rihanna na praia de Copacabana é um sonho de todo fã brasileiro.

4. Rolling Stones

Rolling Stones // Reprodução



Em 2006, a banda colocou no mesmo local mais de um milhão de pessoas. Uma segunda apresentação não seria diferente.

5. Paul McCartney + Ringo Starr

Paul McCartney // Reprodução



Ano passado, Paulo McCartney fez uma turnê de sucesso por estádios do Brasil. Já imaginou um encontro dos Beatles?

6. Coldplay

Coldplay // Mauro Pimentel/AFP



Coldplay arrasta multidões por onde passa e no Brasil não é diferente. Seja em festivais ou em shows solo da banda, o aproveitamento de público é 100%. Os fãs já esperam as pulseiras coloridas para tomar as areias de Copacaban.

7. U2

U2 // Paul Zinken/dpa/AFPqui



Uma das bandas mais ricas do mundo, o U2 tem uma legião de fãs brasileiros que bateriam ponto nas areias da praia.

8. Anitta

Anitta // Divulgação



Anitta já é dona de um megabloco, que sai no Carnaval no Rio. No Carnaval deste ano, de acordo com a Riotur, foram 800 mil pessoas presentes.

9. Ludmilla

Ludmilla // Divulgação/Steff Lima



Ludmilla já é figurinha carimbada nos maiores festivais do Brasil, chegou ao Coachella este ano e, o bloco de carnaval da cantora, o Fervo da Lud, bateu recorde de público. De acordo com a Riotur, o megabloco levou 1,2 milhão de pessoas às ruas.

10. Ivete

Ivete // Lucas Leawry/Hi Content/Divulgação



Uma das cantoras mais populares do Brasil, Ivete está acostumada a levar multidões pelas ruas do Brasil. Só falta levantar a poeira na Praia de Copacabana.

