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NOVO FILME Bezos diz que participou ativamente da escolha de Pattinson como 007 "Havia algo especial sobre Rob Pattinson e suas atuações", disse o fundador da Amazon

O fundador da Amazon, Jeff Bezos, afirmou na terça-feira (17) que participou "muito ativamente" do processo de escolha do ator britânico Robert Pattinson como o novo James Bond.

A Amazon MGM Studios anunciou na segunda-feira que Pattinson, de 40 anos, assumirá o cobiçado papel do espião mais famoso da cultura pop, após meses de especulações.

"Havia algo especial sobre Rob Pattinson e suas atuações", disse Bezos durante a conferência de tecnologia Semafor, na Califórnia.

"Inicialmente, eu diria que nós tínhamos um leve viés contra ele, apenas porque ele já é muito famoso", acrescentou.

"Mas nos testes, ficou tão óbvio: 'ele é o James Bond'", completou.

A Amazon comprou o histórico estúdio de Hollywood MGM em 2022, mas só no ano passado a empresa alcançou um acordo com os produtores dos filmes do espião 007, Barbara Broccoli e Michael Wilson, para obter o controle criativo total da franquia.

A família Broccoli protegia com extremo zelo a saga desde o primeiro filme, "007 Contra o Satânico Dr. No" (1962), em que Sean Connery interpretou Bond pela primeira vez, e insistia em preservar a integridade do personagem e da marca.

Pattinson se tornou conhecido em "Harry Potter e o Cálice de Fogo" (2005), em que interpretou Cedric Diggory, mas alcançou a fama mundial com o papel de Edward Cullen na saga de vampiros "Crepúsculo".

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