celebridades Bia Miranda é alvo de críticas na web após reportagem do "Fantástico" sobre acidente Internautas reagiram à reportagem levantando questionamentos sobre a influência e popularidade do casal

A exibição de uma matéria especial no Fantástico neste domingo, 24, trouxe à tona novos desdobramentos sobre o acidente envolvendo a influenciadora Bia Miranda e Samuel Sant'Anna, conhecido nas redes sociais como Gato Preto. O conteúdo incluiu imagens inéditas do episódio ocorrido na Avenida Faria Lima, em São Paulo, na última quarta-feira, 20, e repercutiu nas redes sociais ao longo da noite.

Internautas reagiram à reportagem levantando questionamentos sobre a influência e popularidade do casal, especialmente diante dos comportamentos já exibidos por ambos nas plataformas digitais.

Além da colisão, os dois são alvos de uma investigação que apura a divulgação de jogos de azar pela internet. Em episódio anterior, Bia havia publicado vídeos em que ela e Gato Preto aparecem queimando roupas supostamente entregues por uma ex-namorada do influenciador. A influenciadora também declarou, publicamente, ter sido vítima de agressões durante o relacionamento.

O que diz a defesa de Bia Miranda

Após a exibição da reportagem, a equipe jurídica de Bia Miranda divulgou uma nota nas redes sociais. Segundo o comunicado, a influenciadora estaria colaborando com as investigações e contesta as interpretações sugeridas pela matéria.

A defesa afirma que Bia figura como vítima no episódio do acidente e nega qualquer conduta agressiva por parte dela. Ainda de acordo com o texto, as imagens apresentadas pelo programa apenas evidenciam um cenário de tumulto, sem registro de agressões por parte da influenciadora.

A nota também aborda as acusações de violência doméstica, alegando que cabe exclusivamente às autoridades competentes a apuração dos fatos.

Direito à privacidade

Os advogados defendem o direito à privacidade de Bia e destacam que as investigações da chamada Operação Desfortuna - conduzida pela Polícia Civil do Rio de Janeiro e que apura crimes como lavagem de dinheiro e promoção de jogos ilegais - tramitam sob segredo de justiça. A equipe jurídica reiterou que a influenciadora tem colaborado com as autoridades e confia que sua inocência será comprovada ao longo do processo.



