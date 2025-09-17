A- A+

música Bia Villa-Chan lança "Deixe Ela", música e videoclipe já estão disponíveis nas plataformas A artista celebra a liberdade feminina no seu novo trabalho

Nesta quarta-feira (17), às 12h, a cantora e instrumentista pernambucana Bia Villa-Chan apresenta o single “Deixe Ela”. A faixa chega às principais plataformas digitais acompanhada de um videoclipe no YouTube, gravado no coração cultural do Bairro do Recife, na Rua do Bom Jesus.

Depois de navegar por ritmos como frevo, manguebeat e guitarrada, “Deixe Ela” mistura o suingue clássico da lambada com elementos pop. Assinada pelos compositores Jr. Birimbal e Marquinhos Maraial, a canção ganha direção musical de Jr. Birimbal e direção de videoclipe por Ricardo Santos.

“Vivemos em uma época em que as pessoas se incomodam com o que as outras querem ser. Deixe Ela reforça que podemos assumir quem somos, sem repressão. Seja você e seja feliz!”, destaca Bia.

