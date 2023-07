A- A+

Cultura+ Biafra e Dalto são atrações do Projeto Seis e Meia; saiba detalhes Dupla se apresenta no Teatro do Parque em clima de nostalgia e celebração de quatro décadas de carreira

A vibe do Projeto Seis e Meia do próximo dia 14 de julho vai ser de nostalgia com o shows de Dalto e Biafra, que também vão celebrar no palco quarenta anos de carreira.



Com repertório marcado por clássicos dos anos de 1980/1990 tocados até os dias atuais, a exemplo de "Sonho de Ícaro" (Biafra) e "Muito Estranho" (Dalto), o show, com início a partir das 18h30, terá a abertura pernambucana de Una e Jonatas Onofre.





Os ingressos para o show podem ser adquiridos na loja Vagamundo e no site Eleven360 com valores a partir de R$ 60.







Serviço

Projeto Seis e Meia: Dalto e Biafra, com abertura de Una e Jonatas Onofre

Quando: 14 de julho, a partir das 18h30

Onde: Teatro do Parque



Ingressos no site Eleven 360 e na loja Vagamundo do Shopping Boa Vista

