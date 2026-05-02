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FAMOSOS Biah Rodrigues e Sorocaba: filho de 1 ano do casal cai na piscina; veja dicas para evitar acidentes Apesar de ser sinônimo de diversão e brincadeiras, a área pode ser fatal sem cuidados específicos

Biah Rodrigues e o cantor Sorocaba levaram um grande susto na véspera do feriado. O filho mais novo do casal, Zion, de 1 ano e 9 meses, caiu na piscina da casa da família sem que ninguém percebesse.

“Mas, com o milagre do Senhor, meu filho ficou de pé. Foi um grande livramento. E nós estamos aqui para celebrar, para contar esse milagre", disse Biah em suas redes sociais.

O cantor contou que o filho estava brincando de carrinho quando se lançou para a parte rasa da piscina.

“A piscina aqui em casa fica a uns 80, 90 metros da casa. A gente achou que nunca uma criança de 1 ano e 9 meses chegaria até lá. Mas foi um momento de distração muito rápido”, disse.

E que decidiram então fechar a piscina da casa para evitar novos acidentes.





“Para a gente ter uma tranquilidade maior, de poder realmente deixar nossos filhos fluírem aqui dentro do haras. Porque preciso te dizer, é muito rápido. A coisa acontece num piscar de olhos", confessou o cantor.

O casal também é pai de Angelina (gêmea de Zion), nascida em julho de 2024, de Theo, de 4 anos, e de Fernanda, de 2.

Dicas de segurança

Apesar de ser uma área divertida e cercada por brincadeiras, a piscina pode ser um lugar fatal se não tiver cuidados específicos. Confira algumas dicas da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (Sobrasa) que garantem a segurança e ajudam a evitar afogamentos e acidentes dentro da piscina:

Cuidados para ter com crianças

Não permita acesso a piscina para crianças menores de 9 anos que estejam desacompanhadas;

Não permita brincadeiras violentas que aumentem o risco de trauma e perda súbita da consciência;

Caso precise afastar-se da piscina para pegar qualquer coisa, leve sempre seu filho consigo;

Não deixe seu filho sozinho na piscina ainda que ele saiba nadar.

Não permita que crianças usem vasilhames de vidro, materiais rígidos ou similares na área da piscina; e

Incentive o uso de coletes salva-vidas por crianças menores de 5 anos.

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