Biah Rodrigues mostra resultado de motorhome que deu de presente a Sorocaba; fotos

Em julho, a esposa do cantor sertanejo Sorocaba, Biah Rodrigues, comprou um caminhão de presente para o marido na intenção de transformá-lo em um motorhome para que a família possa acompanhar o artista nas turnês com mais conforto. Nesta quarta-feira (02), Biah compartilhou em seu perfil do Instagram o resultado.

O motorhome conta com área externa gourmet, móveis em couro, cama de casal e uma beliche para os dois filhos de Biah e Sorocaba. No vídeo, ele diz que esse era um sonho antigo e Biah conta que cresceu na estrada, com seu pai caminhoneiro.

Na legenda, Biah escreveu: "Obrigada Jesus, pela oportunidade de realizar mais um sonho,que possamos viver momentos inesquecíveis em família, resignificando memórias e criando novas".

O caminhão que Biah deu de presente ao marido, antes da reforma, foi avaliado em R$ 800 mil.



