Bianca Andrade, a Boca Rosa, ameaça colocar Gabi Prado na Justiça; entenda

Bianca Andrade e Gabi Prado vêm se estranhando nas redes sociais nos últimos dias. No domingo (01), a ex-BBB chegou a dizer que Gabi vai responder na Justiça à acusações que fez contra a influencer e empresária.

Tudo começou na noite do dia 31. As duas estavam na mesma festa de réveillon em Maracaípe, Pernambuco, organizada pela Carvalheira e We Make e, segundo Gabi, Bianca a teria esnobado, humilhado e menosprezado o fato de a podcaster ter participado de "A fazenda", da Record, e do '"De férias com o ex", da MTV. Bianca, no entanto, negou as acusações e contou sua versão da história.

"Isso aqui é uma mentira, essa história que inventaram, que eu humilhei alguém que participou de reality. É mentira. E essa é uma acusação muito grande. Essa pessoa que inventou vai ter que responder agora no lugar devido, que é na Justiça", começa a influenciadora. "Estava tendo uma das noites mais felizes da minha vida com minha amiga, que também participou de um reality. E eu também já participei de um reality. Essa história não faz sentido nenhum. Eu estava na fila do banheiro conversando com a minha amiga e essa pessoa me puxou pelo braço. Eu olhei e falei para ela: 'Não encosta em mim'. Ela sabe porque eu não quero papo com ela", diz.

A treta, segundo Bianca, começou no seu aniversário em outubro, quando Gabi Prado começou a falar sobre uma pessoa com quem ela se relaciona, marcando-a no post. "Achei uma p*ta falta de respeito. Depois disso, ela apagou, segui minha vida, não falei mais nada. Fiquei de boa, mas não quero papo", disse no story do Instagram.

Voltando ao relato da festa de virada de ano, Bianca conta que, saindo do banheiro, voltou ao grupo de amigos e foi seguida por Gabi, que começou a xingá-la. "Na hora respirei fundo e falei: 'Tira essa mulher de perto de mim agora, não vou cair nessa pilha'." Depois disso, a influenciadora foi embora da festa.

Por fim, Bianca Andrade deixou claro que não vai mais comentar o caso.

