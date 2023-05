Bianca Andrade corrige erro de cirurgia plástica no nariz: "Arrumei a ponta torta"

A- A+

A influenciadora digital Bianca Andrade aproveitou o período em que ficou ausente das redes sociais, no último mês, para refazer uma cirurgia plástica no nariz. Para pessoas próximas, a carioca mais conhecida como Boca Rosa diz que corrigiu o erro de um procedimento estético feito no passado. Há cinco anos, ela se submeteu a uma rinoplastia e não ficou totalmente satisfeita com o resultado.

A empresária carioca — que também realizou uma cirurgia para retirada de amígdalas recentemente — corrigiu o desvio de septo e deu uma "empinada" no nariz para deixá-lo mais "arrebitado", como a própria contou. "Aproveitei para arrumar a ponta do meu nariz que ficou torta desde que fiz a minha rinoplastia há cinco anos. Sempre enrolei para refazer, apesar de me incomodar muito", ela afirmou. Na foto abaixo, confira o antes e o depois da cirurgia.

Mansão de R$ 18 milhões

A influenciadora digital se mudou para uma mansão de altíssimo padrão na região da Granja Viana, na Zona Oeste da Grande São Paulo. O imóvel luxuoso, dentro de um condomínio, vinha sendo anunciado, há cerca de um ano, pelo valor de R$ 18 milhões — recentemente, aliás, o endereço foi tema de um vídeo do youtuber Casimiro, que apelidou o lugar como Casa do Tubarão, já que o antigo dono mantinha um aquário para tubarões na sala.

"Realizei um dos maiores sonhos da minha vida, que é comprar minha a casa. E não é porque é minha, não (risos)... Mas é uma das casas mais incríveis que eu já vi na minha vida", contou a empresária e ex-BBB, dona de uma bem-sucedida marca de maquiagem, que teve faturamento anual, em 2022, em torno de R$ 160 milhões, como a própria revelou.

Veja também

Influencers Thiago Nigro ganha flores e mostra cartão de amor assinado por "Maíra Cardi Nigro"