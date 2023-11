A- A+

A empresária, influenciadora digital e ex-BBB Bianca Andrade, a Boca Rosa, sofreu um acidente de trânsito na madrugada desta quinta-feira (2) na Via Dutra, em Barra Mansa, no Sul do Rio de Janeiro. Segundo nota de sua assessoria, ela estava no carro com o filho, o Cris, e duas outras pessoas.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo perdeu o controle, saiu da pista e bateu contra uma árvore, por volta de 1h15, no km 289 da pista sentido Rio de Janeiro. Com exceção do motorista, que não se feriu, todos foram levados para um hospital particular da cidade com ferimentos leves, informou a PRF.

"Bianca, Cris e as outras duas pessoas que estavam no carro passam bem", informou a assessoria de imprensa da ex-BBB.

