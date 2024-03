Bianca Bin: quem é o personal que mudou o corpo da atriz?

A- A+

A atriz Bianca Bin está focada em uma rotina intensa de treinos. Ela faz exercícios físicos diários, de pouco tempo, mas com muita intensidade diretamente de sua casa. Neste final de semana, ela até publicou fotos em que mostra o corpo seco e sarado.

O responsável por essa mudança é o preparador físico e personal trainer Airton Senna da Silva. Em entrevista recente ao Globo, ele explicou que para trabalhar com ele é preciso seguir regras, se alimentar bem e ter foco.

"Meu treino é no estilo Muay Thai. É como se fosse uma luta com dois pesinhos nas mãos e o peso do corpo. O que eu peço é que a pessoa coma de tudo. Meu treino é pesado, acelerado. Se a pessoa não comer bem não vai ter energia. A única coisa que eu peço é para cortar a fritura e o açúcar. Falo também para esquecer a balança, eu quero saber é de colocar músculo sadio no corpo e perder gordura" afirmou à coluna Play.

Segundo o especialista que conhece a atriz há anos, ela tem pouco tempo livre e como viajava muito, faltava nos treinos e não estava 100% focada. “ficou desmotivada”.

"Mas mudei o meu estilo de treino para 20 minutos. É o único tempo que ela tem. Teve um mês em que ela focou muito, e o corpo dela mudou. Ela fez todos os dias e viu mudanças muito rápido. Ela conseguiu manter os treinos mesmo viajando" diz.

Entre as famosas que já passaram pela mudança de corpo no estilo do personal estão: Christine Fernandes, Carolina Dieckmann e Carolinie Figueiredo. Esta última perdeu 30 quilos com o treinamento de Senna.

"Fui o único personal que fez a Fernanda Souza emagrecer e ter o abdômen trincado" revela.

Veja também

BBB 24 Madrugada pós-Paredão no 'BBB 24' expõe desabafos, alianças e momentos de descontração