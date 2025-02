A- A+

GRAMMY 2025 Bianca Censori, Chappell Roan, Jaden Smith: Os looks mais extravagantes do Grammy 2025 Premiação aconteceu neste domingo em Los Angeles

Não há tapete vermelho mais apropriado para ousadias e extavagâncias do que o do Grammy, o maior prêmio da indústria da música. E o da edição 2025, claro, não foi diferente.



Teve Bianca Censori sem nada, Chappell Roan no maior estilo instalação, Jaden Smith vestido de castelo, Sierra Ferrel num look todo branco suprassumo do maximalismo.

Confira abaixo esses e outros looks que deram o que falar:

Bianca Censori

Bianca Censori e o esposo, Kanye West (Foto: Frazer Harrison/AFP)

Chappell Roan

A cantora Chappell Roan (Foto: Frazer Harrison/AFP)

Sierra Ferrel

Sierra Ferrel (Foto: Frazer Harrison/AFP)

Jaden Smith

Jaden Smith (Foto: Frazer Harrison/AFP)

