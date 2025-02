Bianca Censori aparece nua em pôster polêmico de filme produzido por Kanye West

A- A+

Kanye West divulgou um pôster polêmico de sua nova produção para o cinema, destacando uma imagem nua de sua esposa, a arquiteta e a atriz Bianca Censori.

O rapper e designer, de 47 anos, anunciou no Instagram uma exibição especial do projeto em Los Angeles, celebrando o papel de Censori como protagonista.

"ESTOU MUITO ORGULHOSO DA MINHA ESPOSA POR ESTRELAR SEU PRIMEIRO FILME, GRAVADO NO JAPÃO, DIRIGIDO POR VANESSA BEECROFT E PRODUZIDO POR MIM", escreveu o rapper em caixa alta na legenda do post.

Parcialmente filmado no Japão, o longa com orçamento de US$ 25 milhões e teria sido inteiramente financiado pelo rapper.

Pouco se sabe sobre o filme, a não ser que ele é dirigido pela artista Vanessa Beecroft e que desafia normas sociais sobre a nudez.

Segundo fontes, Censori teria hesitado em terminar as filmagens.

Ela teria se sentido "traumatizada" pelos recentes ataques de West nas redes sociais, marcados por declarações antissemitas e homofóbicas que geraram forte reação negativa.

West até tentou comercializar camisetas com suásticas em sua marca Yeezy.

No início de fevereiro, Censori foi ao Grammy com uma roupa toda transparente, supostamente incentivada pelo marido. O look causou controvérsia no tapete vermelho do festival.

Desde então, surgiram rumores de que o casal estaria se separando.

De acordo com o Daily Mail, as declarações nazistas e sexistas de West teria levado a arquiteta australiana ao seu "limite" no relacionamento — um impacto ainda mais angustiante do que o fato de ele tê-la incentivado a ir ao Grammy com um vestido totalmente transparente.

Veja também