CELEBRIDADES Bianca Censori: veja outros looks polêmicos da esposa de Kanye West, que surgiu nua no Grammy 2025 Alguns afirmam que Kanye quer "quebrar a internet" a todo custo, utilizando a estética de Bianca como parte dessa estratégia

É uma pergunta clássica nos tapetes vermelhos: "O que você está vestindo?". A expectativa é ouvir o nome de uma grife famosa, um designer de renome. Mas, no Grammy 2025, a mulher de Kanye West, Bianca Censori, pisou no tapete vermelho usando um casaco preto que, uma vez tirado, revelou um tecido transparente que cobria seu corpo nu.

Na noite do Grammy, enquanto Bianca chamava atenção pelo look inexistente, Kanye West concorria ao prêmio de Melhor Canção de Rap por "Carnival", mas perdeu para Kendrick Lamar. Mesmo sem levar o gramofone dourado para casa, Kanye garantiu que seu nome estivesse entre os mais comentados da noite, seja por sua música ou pelo look da esposa.

O estilo de Bianca Censori

Bianca Censori, arquiteta australiana de 30 anos, trabalha para a marca Yeezy desde 2020 e ganhou notoriedade internacional após o casamento com Kanye West em 2022. Desde então, suas aparições públicas são marcadas por visuais extremamente ousados, que frequentemente dividem opiniões.





Bianca Censori, pisou no tapete vermelho usando um casaco preto que, uma vez tirado, revelou um tecido transparente que cobria seu corpo nu // Matt Winkelmeyr/Getty Images North America/Getty Images via AFP

Ela já foi vista em desfiles de moda com perucas coloridas e maiôs fio-dental transparentes, usou macacões coladíssimos sem lingerie, apostou em capas de chuva plásticas sem nada por baixo e já cobriu os seios apenas com almofadas.

No aniversário do estilista Gadir Rajab, seu amigo de longa data, Bianca usou um dos visuais mais audaciosos de sua história fashion. O look consistia em shorts bege de cintura baixa e um suspensório de fitas adesivas cruzadas no pescoço, cobrindo apenas os mamilos.





No desfile da grife Prototypes, durante a Semana de Moda de Paris, ela apareceu com um maiô transparente de cintura alta e fio-dental, deixando à mostra quase tudo, enquanto Kanye vestia um conjunto esportivo discreto.

Segundo fontes do jornal britânico Daily Mail, os looks extravagantes de Bianca são escolhidos a dedo pelo próprio Kanye West. A imprensa internacional especula que o rapper tem um objetivo claro: criar um impacto midiático tão forte quanto os looks icônicos de sua ex-esposa, Kim Kardashian.

Kanye West por trás do visual?

Alguns afirmam que Kanye quer "quebrar a internet" a todo custo, utilizando a estética de Bianca como parte dessa estratégia.

A influência de Kanye sobre o guarda-roupa de suas parceiras não é novidade. Durante seu relacionamento com Kim, ele foi responsável por uma transformação radical no estilo da empresária, levando-a a abandonar o glamour exagerado dos anos 2000 para adotar um visual mais minimalista e conceitual, alinhado à marca Yeezy.

Agora, com Bianca, ele parece seguir uma linha ainda mais extrema, beirando o fetichismo fashion.

