LEILÃO Bíblia autografada por Elvis Presley pode ser comprada por R$ 450 mil Rei do rock foi presenteado com a obra religiosa por um fã

Uma Bíblia que pertenceu a Elvis Presley e que conta com a assinatura do "Rei do Rock" foi colocada a venda por US$ 95 mil, aproximadamente R$ 450 mil na conversão atual. A peça está disponibilizada no Moments in Time, antiquário especializado em textos, fotografias, autógrafos e cartas de personalidades.

A Bíblia em questão foi presenteada a Elvis por um fã. A obra conta com uma capa de couro que traz o nome de Elvis e, no interior, uma foto do cantor com sua mãe, Gladys. Especula-se que o astro teria, inclusive, presenteado sua mãe com o livro, razão pela qual está autografado.

O objeto passou pelas mãos de outros nomes da família Presley. Em 1983, Delta Presley, tia do cantor, resolveu dar a Bíblia a um fã que a visitava constantemente em Graceland. Agora, 40 anos depois, o fã decidiu vender a obra através do Moments in Time.

