Biblioteca Britânica reativa passe de Oscar Wilde retirado após condenação por homossexualidade

Em 1895, a Sala de Leitura do Museu Britânico cancelou o passe de leitor usado por Oscar Wilde após a condenação do escritor por “indecência grave”, quando a homossexualidade ainda era ilegal no Reino Unido.

Wilde era leitor autorizado da Sala de Leitura (atual Biblioteca Britânica) desde 1879. À época, a instituição não emprestava livros. Em 25 de maio de 1895, ele foi condenado a dois anos de prisão com trabalhos forçados e, por decisão da instituição, proibido de frequentar a Sala de Leitura.

No domingo (15), a Biblioteca Britânica anunciou que, 130 anos depois, o passe de leitor de Wilde será simbolicamente reativado e entregue a seu neto, Merlin Holland, numa cerimônia em 16 de outubro, aniversário do irlandês. O ator Rupert Everett, que interpretou o escritor no filme O Príncipe Feliz, de 2018, também estará presente.

O jornal britânico The Guardian perguntou a Holland como seu avô se sentiria com a decisão da biblioteca. “Provavelmente ele diria que ‘já era hora’”, disse ele, que organizou a correspondência de Wilde.



Holland acrescentou que, quando o passe de leitor de seu avô foi cancelado, ele já estava preso havia três semanas e talvez nem tivesse ficado sabendo da decisão. “Só teria aumentado a angústia dele saber que uma das maiores bibliotecas do mundo o havia banido do mundo dos livros, justo quando a lei o havia banido da vida cotidiana”, afirmou.

A Biblioteca Britânica guarda uma das mais importantes coleções de manuscritos de Wilde em todo o mundo, incluindo rascunhos de suas principais peças, como O Leque de Lady Windermere, Uma Mulher sem Importância, Um Marido Ideal e A Importância de Ser Prudente. Laura Walker, curadora-chefe de arquivos modernos e manuscritos da Biblioteca Britânica, afirmou que o objetivo da reativação do passe de leitor é “homenagear Wilde”.

A relação do escritor com o Museu Britânico começou quando ele ainda era estudante e se mudou para Londres. No entanto, Wilde não tinha receio de criticar a instituição. Quando publicou seu longo poema A Esfinge, foi perguntado por que havia impresso tão poucas cópias. Ele respondeu: “Minha ideia inicial era imprimir apenas três exemplares: um para mim, um para o Museu Britânico e um para o céu. Mas tive algumas dúvidas quanto ao Museu Britânico”.

Para Holland, o neto, Wilde colocava “o céu e a si mesmo acima do Museu Britânico de um jeito provocador e arrogante”. “Foi um comentário levemente travesso sobre uma instituição muito solene, exatamente o tipo de coisa que ele consideraria um tanto empolada e convencional”, disse Holland.

O autor de O Retrato de Dorian Gray frequentava as altas rodas da sociedade londrina, mas caiu em desgraça após processar Lord Queensberry, que o havia acusado de ser “sodomita” ao descobrir que seu filho, Lord Alfred “Bosie” Douglas, era amante do irlandês. O processo acabou levando à condenação de Wilde.

Após a prisão dele, sua esposa, Constance, fugiu para a Europa com os dois filhos do casal, Cyril e Vyvyan, e mudou o sobrenome da família para Holland. Wilde morreu em 1900, em Paris, aos 46 anos e em extrema pobreza.

