A- A+

cinema Biblioteca do Congresso anuncia 25 novos filmes no Registro Nacional dos EUA; veja lista Seleção de 2026 atravessa quase 120 anos de cinema e reúne obras consideradas essenciais para a preservação do patrimônio audiovisual

De Beverly Hills aos sonhos labirínticos de Christopher Nolan, passando por super-heróis animados, romances intimistas e o terror no gelo da Antártida, o cinema ganhou um novo capítulo de consagração institucional nos Estados Unidos.



A Biblioteca do Congresso anunciou, nesta quinta-feira (29), a inclusão de 25 novos títulos no Registro Nacional de Filmes, seleção que mistura sucessos populares, obras autorais e raridades históricas, reafirmando a amplitude do que se entende como patrimônio audiovisual.

Criado para preservar filmes considerados “cultural, histórica ou esteticamente significativos”, o Registro Nacional de Filmes funciona como um catálogo oficial de proteção.



As obras selecionadas passam a integrar programas de conservação conduzidos pela Biblioteca do Congresso, em diálogo com o Conselho Nacional de Preservação de Filmes, especialistas e indicações do público. O objetivo é garantir que essas produções permaneçam acessíveis às futuras gerações, independentemente de seu desempenho comercial ou época de lançamento.

Nesta edição, o recorte atravessa quase 120 anos de história do cinema. Estão lado a lado a comédia adolescente As Patricinhas de Beverly Hills (1995), o thriller de ficção científica A Origem (2010) e a animação Os Incríveis (2004), da Pixar, além de dramas premiados como Filadélfia (1993) e Glória (1989), que rendeu a Denzel Washington seu primeiro Oscar.





Do cinema mudo ao autoral contemporâneo

O título mais antigo da lista é O Vagabundo e o Cão (1896), filme mudo considerado um dos primeiros exemplos de humor visual recorrente no cinema. A obra permaneceu desaparecida por décadas e só foi redescoberta em 2021, na Biblioteca Nacional da Noruega. No extremo oposto da linha do tempo está O Grande Hotel Budapeste (2014), de Wes Anderson, cuja produção recorreu diretamente a imagens do acervo da Biblioteca do Congresso para recriar paisagens e arquiteturas que já não existem mais. À revista Rolling Stone, o diretor destacou a importância da Coleção Photochrome, conjunto de fotografias antigas coloridas à mão, para a construção visual do filme.

A seleção também contempla cinebiografias como Frida (2002), de Julie Taymor, romances marcantes como Antes do Amanhecer (1995), de Richard Linklater, e musicais clássicos, caso de Alta Sociedade (1956), último filme estrelado por Grace Kelly, ao lado de Bing Crosby, Frank Sinatra e Louis Armstrong. O terror aparece com força em O Enigma de Outro Mundo (1982), de John Carpenter, o mais votado pelo público na chamada anual de indicações.

A presença de documentários reforça o olhar histórico do registro. Estão incluídos The Loving Story (2011), sobre o processo judicial que derrubou as leis contra o casamento interracial nos EUA; A Ponte do Brooklyn, de Ken Burns; além de produções dedicadas à música, como Say Amen, Somebody (1982), sobre o gospel, e The Wrecking Crew (2008), que homenageia músicos de estúdio por trás de grandes sucessos das décadas de 1960 e 1970.

A inclusão de Karate Kid (1984) também teve repercussão simbólica. O ator Ralph Macchio comemorou a escolha e afirmou à Rolling Stone que reconhecimentos como esse são “essenciais porque mantêm a integridade do cinema viva por várias gerações”. Segundo ele, a preservação ajuda a honrar um legado que ultrapassa o tempo das salas de exibição.

No dia 19 de março, o canal Turner Classic Movies exibirá um especial dedicado à nova lista do Registro Nacional de Filmes. A apresentação será conduzida por Jacqueline Stewart, presidente do Conselho Nacional de Preservação de Filmes, que fará a introdução de cada obra selecionada. A iniciativa reforça o papel da preservação como instrumento de memória cultural, assegurando que diferentes estilos, gêneros e vozes do cinema continuem a dialogar com o futuro.

Lista completa dos filmes incluídos no Registro Nacional de Filmes

O Vagabundo e o Cão (1896)

O Juramento da Espada (1914)

A Criada de McMillan (1916)

A Dama (1925)

Pardais (1926)

Dez Noites em um Bar (1926)

Natal Branco (1954)

Alta Sociedade (1956)

Ponte do Brooklyn (1981)

Diga Amém, Alguém (1982)

O Enigma de Outro Mundo (1982)

O Reencontro (1983)

Karate Kid (1984)

Glória (1989)

Filadélfia (1993)

Antes do Amanhecer (1995)

As Patricinhas de Beverly Hills (1995)

O Show de Truman (1998)

Frida (2002)

As Horas (2002)

Os Incríveis (2004)

A Equipe de Demolição (2008)

A Origem (2010)

A História de Amor (2011)

O Grande Hotel Budapeste (2014)

Veja também