Biblioteca Pública de Pernambuco realiza a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca 2025

A Biblioteca Pública de Pernambuco (BPE) promove a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca 2025, com uma programação que reúne cultura e literatura no bairro de Santo Amaro, área central do Recife, a partir desta quarta-feira (29).

Até a próxima sexta-feira (31), a iniciativa contará com exposições, apresentações artísticas, palestras, oficinas e lançamentos literários.

Com o tema “Biblioteca: guardiã de memórias que projetam futuros”, o evento reforça o papel das bibliotecas como espaços vivos de preservação da memória, fomento à leitura e formação cultural, convidando para a participação de estudantes, profissionais e público em geral.

“Eventos como este reforçam o papel da biblioteca como um espaço vivo de conhecimento, memória e cultura. É uma oportunidade única para aproximar estudantes, profissionais e o público em geral da literatura, da arte e da história, mostrando que a leitura tem o poder de transformar vidas e projetar futuros”, afirma o gerente da BPE, Antônio Moura.

Confira mais detalhes da programação:

Exposição Fotográfica e Bibliográfica

A mostra “Bibliotecas: tesouros bibliográficos, cartográficos e iconográficos” apresenta imagens e materiais do acervo da BPE, incluindo documentos, mapas, iconografias e obras recebidas via Lei do Depósito Legal ao longo do ano.

O acervo fica no hall da Biblioteca, das 8h às 20h45, até o dia 31, permitindo que visitantes conheçam a riqueza do patrimônio histórico e cultural preservado pela instituição.

Espetáculo “Restos de Felicidade”

No dia 29, às 14h, haverá a cerimônia oficial da Semana Nacional do Livro e da Biblioteca. O destaque será o espetáculo “Restos de Felicidade”, inspirado nos textos de Clarice Lispector.

A apresentação oferece ao público uma experiência artística com literatura, música e performance, celebrando a leitura e a memória como motores de criação e reflexão.

Contação de História e oficina sensorial

No dia 30, das 9h às 11h, o Setor Infantil e Braille apresentam “Entrelaçando contos e mãos: o toque do coração”, uma contação de histórias inclusivas baseada no livro Mãos de Vento e Olhos de Dentro, de Lô Galasso.

As crianças de 5 a 10 anos participam de uma oficina de construção de livros sensoriais, explorando coletivamente conceitos sobre diferenças e promovendo a inclusão por meio da literatura.

Bate-papo literário com Habbib Zahra

Também no dia 30, às 14h30, o público geral participa do bate-papo literário com o escritor Habbib Zahra, mediado pela contadora de histórias Carminha Moraes, no Salão de Eventos.

O autor compartilha experiências pessoais e profissionais, discute seu processo criativo, influências literárias e os temas centrais de suas obras, proporcionando uma conversa sobre a escrita e a memória.

Estação Poética: Leve um Poema

Já às 15h30, também no dia 30, o público é convidado a participar da Estação Poética Leve um Poema, no Setor Circulante e Jardins da BPE.

Mediado por Anita Presbitero, que pertence ao Coletivo Floriterárias, o encontro promove leituras de poemas, declamações e performances artísticas, incentivando a criação, apreciação da poesia e o acesso ao acervo da Biblioteca.

Lançamento do livro “Avis Raras – Contos”

Ainda no dia 30, às 18h, ocorre o lançamento do livro “Avis Raras – Contos (memória e ficção)”, de Telma Figueiredo Brilhante, no Salão de Eventos, proporcionando ao público o contato direto com a obra e a autora.

Palestra: Inteligência Artificial e a Biblioteca 4.0

No dia 31, das 9h às 11h, o Auditório Gleyde Costa Vítor recebe a palestra “Inteligência Artificial para todos: a Biblioteca 4.0 e os novos desafios”, conduzida pelo professor Célio Andrade de Santana Júnior e equipes dos setores Referência e Juvenil.

A atividade discute o uso ético de ferramentas de IA, mostrando como recursos tecnológicos podem ser aplicados na criação de textos, roteiros, imagens e vídeos, conectando inovação e práticas educativas.

Mostra do Projeto Palavras que Criam Mundos

Ainda no dia 31, às 13h30, o Setor Juvenil apresenta o Projeto Palavras que Criam Mundos, com mediação da chefe do setor Marília Silveira e da professora Karuna de Paula.

Alunos da Rede Estadual, especialmente da Escola de Referência em Ensino Fundamental (Eref) Cônego Rochael de Medeiros, compartilham livros e histórias produzidos durante o projeto, celebrando a criatividade e o potencial transformador da literatura juvenil.

Encerramento com música

A Semana Nacional do Livro e da Biblioteca 2025 será encerrada às 15h do dia 31 com apresentação musical do Conservatório Pernambucano de Música (CPM), que destaca composições de Capiba, no Auditório Gleyde Costa Vítor, coroando três dias de celebração da leitura, cultura e memória.

