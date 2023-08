A- A+

Literatura Bienal do Livro de Pernambuco divulga novos autores confirmados; confira os nomes Evento literário ocorre no Centro de Convenções, entre os dias 6 e 15 de outubro

A 14ª edição da Bienal Internacional do Livro de Pernambuco está prevista para ocorrer de 6 a 15 de outubro, no Centro de Convenções. O evento literário divulgou, entre os novos escritores com presença confirmada, dois nomes internacionais: A cientista política francesa Françoise Vergès e o peruano Oscar Barriga.



Eles se juntam aos outros nomes anunciados na programação: o cearense Xico Sá, a escritora Clara Alves, autora do best-seller LGBTQIAP+ “Conectadas” (2019), que já vendeu mais de 100 mil exemplares, e de “Romance real” (2022). Além deles, também está confirmada a jornalista Eliane Brum, o cearense Lira Neto e a autora pernambucana Micheliny Verunschk, finalista do Prêmio Oceanos no ano passado.

Neste ano, a Bienal de Pernambuco traz o tema “Fome de quê? Você é o que você lê”. Homenageando Lia de Itamaracá e Josué de Castro, o evento promete diversas atividades nos segmentos da educação, das artes e da cultura.

