AGENDA CULTURAL Bienal do Livro de Pernambuco é destaque no fim de semana, que também tem música, teatro e exposição Roteiro do fim de semana destaca o início da XIV Bienal Internacional do Livro de Pernambuco

Com destaque para a XIV Bienal Internacional do Livro de Pernambuco - que começa nesta sexta-feira (6) no Pavilhão do Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda - a programação cultural do fim de semana tem também entre as opções, o espetáculo "Tom na Fazenda", com Armando Babaioff e Denise Del Vechio no elenco. Apresentação acontece neste sábado (7) e no domingo (8) no Teatro do Parque.



Exposições, teatro para os pequenos e apresentações musicais também integram o rol opções na agenda. Confira

CINEMA

"Patrulha Canina - Um Filme Superpoderoso"

Sinopse: Os filhotes da Patrulha Canina ganham poderes após um meteoro mágico cair em Adventure City. Para um deles, é um grande sonho que se tornou realidade - porém, a felicidade dos patrulheiros pode estar ameaçada quando o maior inimigo dos filhotes foge da prisão e se une a uma cientista maluca para tentar roubar seus poderes místicos.

"O Exorcista - O Devoto" (Pré-estréia)

Sinopse: A sequência do clássico de 1973 sobre uma menina de 12 anos que é possuída por uma misteriosa entidade demoníaca, forçando sua mãe a buscar a ajuda de dois padres para salvá-la. Nesta versão de 2023, desde a morte de sua esposa grávida em um terremoto no Haiti, há 12 anos, Victor Fielding tem criado sua filha Angela sozinho. Mas quando Angela e sua amiga Katherine desaparecem na floresta e retornam três dias depois sem memória do que aconteceu com elas, isso desencadeia uma série de eventos que obrigará Victor a confrontar o mal.

SHOWS E EVENTOS







Bienal PE

Quando: até 15 de outubro

Onde: Centro de Convenções de Pernambuco - Olinda

Acesso gratuito para professores, estudantes do Ensino Fundamental e outras categorias,; para o público em geral a partir de R$ 10 no Sympla



Crédito: Léo Aversa

Show de Capital Inicial - 4.0

Quando: Sexta-feira (6), 20h

Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, s'n, Salgadinho, Olinda

Ingressos a partir de R$ 160 no site Eventim

Informações: (81) 3427-7501

Crédito: Vinicius Mochizuki

Projeto Seis e Meia, com Isabela Taviani

Abertura com Riáh, cantando Gal

Quando: Sexta-feira (6), 18h30

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 60 no Sympla

Informações: (81) 9 9488-6833



Queen Cover

Quando: Sexta-feira (6)

Onde: Manhattan Café Theatro - Rua Francisco da Cunha, 881, Boa Viagem

Ingressos R$ 100 no Sympla

Informações: (81) 3325-3372 // (81) 9 8888-4818 (WhatsApp)

Sevag Party Halloween

Quando: Sexta-feira (6), 20h

Onde: Armazém 14 - Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 120 no site Bilheteria Digital

Samba da Hora

Com Balanço Black, Ailton Vitória e Bloco do Samba

Quando: Sábado (7), 15h

Onde: Samba da Hora Espinheiro - Rua da Hora, 76, Espinheiro

Ingressos a partir de R$ 20 no site Bilheteria Digital

Crédito: Teresa Maia/Divulgação

Geraldo Maia canta Chico

Com Renato Bandeira

Quando: Sábado (7), 20h

Onde: Espaço Cultural Poço das Artes - Rua Álvaro Macedo, Poço da Panela

Couvert Artístico R$ 40 - via PIX de Geraldo Maia (CPF 388.423.354-87), com envio de comprovante para o WhatsApp (81 9 9817-1464)

Petrônio e as Criaturas

Quando: Sábado (7), 20h

Onde: Casa AMP - Rua do Príncipe, 225, Soledade, Boa Vista

Ingressos R$ 20 no Sympla



Fuzuê

Quando: Sábado (7), 22h

Onde: Mirante do Paço -

Ingressos a partir de R$ 110 no site Bilheteria Digital



Recife Cover Night: Avaken Tributos

Quando: Sábado (7).

Onde: Bardok - Rua Antônio Carneiro, 122, Jiquiá

Ingressos a partir de R$ 25 no Sympla

Informações: @bardoklongbeer

TEATRO

Armando Babaioff e Denise Del Vechio | Crédito: Victor Novaes

"Tom na Fazenda", com Armando Babaioff

Quando: Sábado (7), às 20h e Domingo (8), às 19h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 50 no Sympla

Informações: (81) 9 9488-6833

"A Bela Adormecida"

Quando: Sábado (7) e domingo (8), às 16h30

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antonio

Ingressos a partir de R$ 40 no Sympla

Informações: (81) 9 8463-8388

"Solo Fértil"

Quando: Sexta (6), Sábado (7) e Domingo (8)

Onde: Fiandeiros - Rua da Saudade, 240, Boa Vista

Ingressos gratuitos distribuídos no espaço uma hora antes do espetáculo

Vagiene Cokeluche - 30 Anos/Último Ato

Com Júnior Barros

Quando: Sábado (7), 20h

Onde: Teatro Boa Vista - Rua Dom Bosco, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 30 no Sympla



Teatro de Fantoches

Com Mizack

Quando: Sábado (7)

Onde: Camará Shopping -

Acesso gratuito

Informações: @camarashopping e no site www.camarashopping.com.br



Feteag 2023

Quando: até domingo (8)

Onde: em espaços de Recife e de Caruaru

Acesso gratuito com ingressos disponíveis no Sympla

Informações @feteag e no site www.feteag.com.br

EXPOSIÇÃO

"Breu", de Paulo Cabral

Quando: até 5 de novembro

Onde: Casa Capitão - Rua do Lim,a 124, Santo Amaro

Acesso grattuio

