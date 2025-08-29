A- A+

LITERATURA Bienal do Livro de Pernambuco é reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do Recife Lei sancionada por João Campos reconhece a importância do evento literário, que terá nova edição em outubro no Centro de Convenções

A Bienal Internacional do Livro de Pernambuco foi reconhecida oficialmente como Patrimônio Cultural Imaterial do Recife. A Lei Ordinária nº 158/2025, de autoria da vereadora Cida Pedrosa (PCdoB), foi sancionada nesta sexta-feira (29) pelo prefeito João Campos. A proposta havia sido aprovada pela Câmara Municipal e publicada no Diário Oficial do Município na última quinta-feira (28).

“Com a sanção dessa lei, garantimos que boas iniciativas virem patrimônio para a nossa cidade, principalmente com o estímulo da educação e leitura, que são extremamente importantes. Quero parabenizar Cida pela iniciativa de propor o projeto e dizer que ficamos muito felizes em trabalhar pela valorização da nossa cultura”, afirmou o prefeito João Campos.

A vereadora destacou a importância da Bienal para a cidade. “A Bienal reflete o modo como o recifense vivencia e expressa sua relação com o livro e a palavra, sendo um evento que mobiliza diferentes comunidades, escolas, instituições culturais e a sociedade em geral. Sua força reside justamente nessa dimensão coletiva e afetiva, que a conecta profundamente ao imaginário cultural da cidade”, disse Cida.

Durante o ato, o prefeito recebeu o organizador do evento, Rogério Robalinho, que apresentou a XV edição da Bienal, marcada para acontecer de 3 a 12 de outubro deste ano, no Centro de Convenções de Pernambuco. O tema será “Ler é sentir cada palavra”.

A programação prevê atividades para crianças, adolescentes, professores e influenciadores literários, entre eles Paulo Ratz, criador do projeto Livraria em Casa, que reúne quase 600 mil seguidores nas redes sociais. Também está previsto o Educativo Bienal, voltado à formação crítica de estudantes e docentes, além de ações de acessibilidade e atividades específicas para o público infantil.

Realizada há três décadas, a Bienal Internacional do Livro de Pernambuco é considerada um dos principais eventos literários do Norte e Nordeste. A edição de 2023 registrou mais de 120 lançamentos de livros, 300 atividades culturais, 160 expositores e impacto econômico estimado em R$ 18 milhões.

