A- A+

LITERATURA Bienal do Livro de Pernambuco recebe ex-BBBs e aborda a vida pós-reality Os pernambucanos Guilherme, Delma, Daniel Rolim e Tati Pink participaram de roda de conversa e contaram como anda a vida depois do Big Brother Brasil

Leia também

• "Estrela da Casa": Thainá Gonçalves vence a segunda edição do reality musical da Globo

• Dona Delma, ex-BBB 25, estreia como apresentadora na TV Globo Pernambuco

• Globo exibe reação de Tadeu Schmidt durante briga entre Vilma e Delma; assista

É fácil se apegar aos participantes do Big Brother Brasil, exibido na TV Globo. Afinal, são meses de reality escancarando a convivência de cada pessoa dentro do programa. Se tiver algum pernambucano na atração, pronto! A curiosidade sobre a vida dessa pessoa dentro e fora da casa só aumenta.

Quer a prova? Delma (BBB 25), Guilherme (BBB 25), Tati Pink (BBB 5) e Daniel Rolim (BBB 11) foram as atrações do espaço Conexão Petrobras, nesta terça-feira (7), na Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, que acontece no Centro de Convenções, em Olinda.

Os ‘brothers and sisters’ participaram de uma conversa com o público para falar sobre a “vida pós-reality”.

Delma e Guilherme são os mesmos de sempre. Em conversa exclusiva para a Folha de Pernambuco, sogra e genro mostraram o mesmo carisma e espontaneidade que conquistou o Brasil durante a 25ª edição do programa.

Guilherme, um dos finalistas do programa - que ficou na segunda colocação - falou sobre a fama após o reality.

“Não me incomoda, porque tenho recebido muito carinho, e tenho gostado de ser famoso desse jeito. Sou uma pessoa normal e é engraçado quando as pessoas me encontram, e estranham, por exemplo, por estar na fila do supermercado, comprando carne”, brincou o ex-BBB, que se tornou influencer e estuda artes cênicas.

Quando perguntado sobre se irá atuar em alguma novela, respondeu: “quem sabe?”. Ainda segundo ele, pode horário das 18h, 19h…Guilherme vem mesmo demonstrando abertura a todas as oportunidades que a vida pós-reality proporciona.

Já Dona Delma, com a espontaneidade de sempre, segue vivendo a própria vida do jeito que ela quer. E como diria seu ídolo, o Conde: “ninguém tem nada com isso”, cantou.

“Quando entrei no programa eu disse que eu iria ser eu mesma. E fui. Eu nunca assisti as edições anteriores para saber como devia me comportar, porque não vesti personagem. Sou aquela que dança, bebe, brinca e xinga na hora que quer. E depois do programa, em casa, eu continuo sendo feliz de pijama, cozinhando e tomando minha ‘brebeja’”, adianta ela ,que se orgulha em ser apresentadora.

Mais BBBs

Natural de Arcoverde, interior de Pernambuco, Daniel Rolim fez sucesso na 11ª edição. O seu jeito engraçado virou marca registrada. Quem não lembra da dança com o coqueiro?. “Eu mudei até de sobrenome: tem quem me vê e diz: ‘olha aquele homem do coqueiro’”, falou. Após inúmeras participações em quadros de humor na televisão, Daniel se tornou cantor de múltiplos gêneros. “Que começa como intérprete, mas já tenho músicas gravadas”, completou.

Já Tati Pink foi uma das primeiras pernambucanas a entrar no reality. Famosa pelo jeito leve e engraçado que levou a sua 5ª edição, também foi lembrada pela amizade que fez com Jean Willys e Grazi Massafera. “Eu não tinha noção do que que era um BBB. É interessante que não é um programa para fracos, mas a chamada para a inscrição era muito forte, e eu me sentia em uma conexão”, lembrou.

Tati, que entrou com a profissão de cabeleireira, ganhou quadro de humor na TV, tentou a carreira política, além de estudar artes cênicas e psicologia.

A Bienal

Com o tema “Ler é sentir cada palavra”, a 15ª Bienal Internacional do Livro de Pernambuco segue até domingo (12). A edição deste ano marca três décadas de história do evento, celebrando “30 anos em estado de poesia”.

Por lá ocorrem comercialização de livros, lançamentos de obras, rodas de conversas, oficinas, atividades culturais, entre outras ações para adultos e crianças que se iniciam no mundo da leitura.



Confira a programação da quarta-feira (8):

CÍRCULO DAS IDEIAS

10h – 11h30 | Lançamentos Editora Bereia

Obra: Deus? Quem é Deus? Uma análise do caráter divino e do sofrimento humano. Autor: Saulo Soares

Obra: Café com Deus: sabedoria em Provérbios. Autora: Judite Alves

Obra: A Adoração ao Espírito Santo – Uma Abordagem Bíblica, Histórica e Teológica no Contexto da Trindade. Autor: Alessandro Barreto”

14h – 14h45 | Tour das Bienais por Aldeia de livros: Nordeste em Foco com Alexandre Almeida, Ítalo Damasceno e Deco Lipe. Mediação: Larissa Viana

15h – 16h | Projeto: Atlas do Livro de Pernambuco, no rumo aos 200 mil livros visíveis com o Prof. Filipe Fernandes

17h – 18h | Raízes do terror latino-americano; como nossos medos ainda precisam ser explorados na literatura com Lucas Santana, Victor Valeffort, Brenda Evelyn e Apolo Andrade. Mediação: Lucas Barros

19h – 20h | Recife Assombrado: diálogos entre o Cinema e a Escrita com Adriano Portela, Roberto Beltrão e Tenório



CONEXÃO PETROBRAS

10h30 – 11h15 | Lançamento do livro A Letra & a Poesia na MPB: Semelhanças & Diferenças com o autor Euclides Amaral e o percussionista Reppolho

14h – 14h45 | Lançamento do livro Poética do Ser no Coração da Alma com a autora Ana Patrícia Vaz Manso

15h – 15h45 | Lançamentos dos livros ‘Perdido na Floresta – As Aventuras de Dan e Mayc’ e ‘Betão o coqueiro que tinha medo de altura’ com os autores Magali Ribeiro e Alison Fagner de Souza

16h – 16h45 | Lançamento do livro Entre lições e sonhos: minha jornada na educação com a educadora Ana Xavier, Gestora da GRE Vale do Capibaribe

17h – 18h45 | Lançamentos de obras UBE PE

19h – 19h45 Lançamento do livro Luz de Dentro com a autora Sandra Batista



ESPAÇO DIÁLOGOS

15h – 15h45 | Libras desenhada: histórias contadas em livros bilíngues com Mariângela Haddad. Mediação: Mariana Hora 16h – 16h45 | Tranzinando: uma roda de conversa sobre editorial queer independente em pernambuco com Geni Araújo, Júpiter Uchoa e Juyá Arapuã. Mediação: Abel Labanca 17h – 17h45 | O amor como urgência: uma proposta de educação amorosa para enfrentar a barbárie com Nelino Azevedo Tecnologia e Leitura: Novas Perspectivas no Cenário Literário com Luíza Diniz Vídeos Virais e Leitura: A Inteligência Artificial como Ferramenta de Engajamento Literário com Luíza Diniz 18h – 18h45 | Novos autores na Literatura Contemporânea com Ney Anderson, Caio Meneses e Patrícia Larini. Mediação: Sidney Nicéas 19h – 20h | Abertura do Evento e Apresentação da Maratona Sudene de Inovação com Genésio Gomes e representantes da Bienal, da Sudene e do Sebrae 20h – 21h | Palestra Sebrae Design Thinking com Minéya Novaes



LUGAR DE ACESSO

16:00 | Encontro com a autora Mariângela Haddad



PALCO SESC ALÉM DAS LETRAS

10h30 – 12h | Espetáculo de Dança Chico Science e Maracatu- Erem Beberibe

14h – 14h30 | Sarau da Academia de Letras e Artes de Paulista

17h30 – 18h10 | Apresentação musical do grupo O Curioh

18h20 – 19h | Apresentação musical do Coro Juvenil do CPM

20h – 20h30 | Canções dos Reinos Perdidos



EDUCATIVO BIENAL – BIENALZINHA (0 A 5 ANOS)

9h30 – 11h30 | O projeto “Ecos, música para miudinhos”, de Arleide Adriana, leva histórias cantadas que unem música e brincadeiras para o público infantil.

13h30 – 14h | A Professora Dôra Kausch conta histórias com os personagens ( bonecos/ fantoches ) foram confeccionados pela artesã Sheyla .

14h – 16h30 | O projeto “Ecos, música para miudinhos”, de Arleide Adriana, leva histórias cantadas que unem música e brincadeiras para o público infantil.

16h30 – 17h | A professora e escritora Liduina Vidal conta a história de “A Pedra de resina perfumada” narra a jornada de autodescoberta de uma jovem por meio de um objeto mágico que a conecta à sua família e à natureza.

17h30 – 18h30 | “Lançamento Grupo 8: Fomento à Leitura e Escrita, Mercado e Eventos Literários.Este grupo inclui autores e responsáveis por atividades que se dedicam à promoção da literatura, à discussão sobre o mercado editorial e ao incentivo à leitura e escrita para diversos públicos.“



EDUCATIVO BIENAL – BIENAL CRIANÇAS (06 A 11 ANOS)

9h30 – 11h30 | Quitérias Produções Culturais Ltda. Cida Lopes (Cirleide do Nascimento Silva)

13h30 – 14h | Grazielle Rodrigues – Nesta atividade especial de contação de história, convidamos crianças e famílias a embarcarem em uma viagem no tempo e na imaginação para conhecer Fernando de Noronha de um jeito diferente! Através de uma narrativa envolvente e cheia de descobertas, vamos explorar a história e a cultura da ilha, revelando suas conexões com Pernambuco e seu valor como Patrimônio Mundial. Uma oportunidade lúdica e educativa para apresentar Noronha além das paisagens naturais, destacando personagens, memórias e curiosidades que ajudam a contar a trajetória desse lugar tão especial.

14h – 16h30 | Quitérias Produções Culturais Ltda. Cida Lopes (Cirleide do Nascimento Silva)

16h30 – 17h | Regina Ferreira conta a história “Dei a Louca nas Estorinhas”, onde uma mãe tem pavor de insetos. Para ajudar, suas filhas fazem amizade com os bichos do sítio

19h – 20h30 | Roda de conversa no 3º Ciclo formativo sobre: Inclusão que transforma: todos têm direito de acesso à leitura, à literatura e aos livros. Com Liliana Tavares ,Rossana Ramos Henz (Unicap) e Wanilda Cavalcanti (Unicap).



EDUCATIVO BIENAL – BIENAL ADOLÊS (12 A 15 ANOS)

19h – 20h30 | Roda de conversa no 3º Ciclo formativo sobre:A potência dos clubes de leitura juvenis: como rodas de leitura podem estimular a criticidade e a formação cultural dos adolescentes. Com Anita Presbítero e Akyla.



CAFÉ CORDEL

15h – 15h45 | Lançamento do livro Quadrinhos & Educação – volume 9 com os professores Amaro Braga e Thiago Modenesi

16h – 16h45 | Lançamento da HQ Vermelho como a Neve com Felipe Moura e Fê Soares

17h – 17h45 | Lançamento do cordel O Touro endiabrado do sertão de Alto Santo com o poeta Evaristo Geraldo

19h – 19h45 | PerformaNce Samba sobre os Escombros com Philippe Wollney



PROGRAMAÇÃO ONLINE (YOUTUBE)

15h – 15h45 | Olhando para o espelho com Maíra Azevedo. Mediação: Rosely Bezerra

17h – 17h45 | Leitura acessível: um direito inegociável com Claudia Werneck, Alan Thomas e Ednilson Sacramento. Mediação: Liliana Tavares

Veja também