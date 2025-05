A- A+

LITERATURA Bienal do Livro de Pernambuco anuncia Natália Timerman entre os autores confirmados Evento literário será realizado de 3 a 12 de outubro, no Centro de Convenções, em Olinda

A 15ª edição da Bienal Internacional do Livro de Pernambuco ocorre de 3 a 12 de outubro, no Centro de Convenções, em Olinda. Antecipando um pouco da programação, a organização do evento divulgou novos nomes confirmados.

Um dos destaques revelados recentemente é Natália Timerman, médica e autora de livros como “Desterros: Histórias de Um Hospital-Prisão” (2017), “Rachaduras” (2019) e “Copo Vazio” (2021).

Paulo Ratz, criador do projeto multiplataforma “Livraria em Casa”, e Aline Bei, autora de “O peso do pássaro morto”, também participam da Bienal. As livrarias Leitura e Imperatriz, além de editoras como Grupo Editorial Aleph e Fruto Proibido, terão estandes na feira.



Neste ano, o evento segue o tema “Ler é sentir cada palavra”, que aposta na leitura como experiência sensorial, plural e acessível. A homenageada da vez é a própria Bienal, que celebra 30 anos de existência.



