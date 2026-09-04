A- A+

LITERATURA Bienal do Livro de SP 2026 começa com filas, malas de rodinha e grupos escolares Com 350 autores a expectativa dos organizadores é que o evento vai reunir mais de 700 mil pessoas no Distrito Anhembi

A 28ª Bienal do Livro de São Paulo começou nesta sexta-feira, 4, com filas e repleta de grupos escolares que visitavam o Distrito Anhembi, na zona norte da cidade, onde segue até o dia 13 de setembro. O evento já reúne uma boa quantidade de leitores, mas ainda há ingressos disponíveis para hoje.

Com cerca de 15 minutos de antecedência, os portões da Bienal do Livro se abriram e a fila - já cheia - entrou no evento de maneira organizada, sem correria. A reportagem viu uma grande quantidade de grupos escolares, mais comuns nos eventos nas manhãs dos dias de semana.

Já era possível observar filas para entrar em estandes e participar de ativações, mas provavelmente nem comparadas com as que devem se formar nos finais de semana. Os dias 5, 6 e 12 de setembro já estão com ingressos esgotados.

Alguns leitores já começaram a fazer as suas primeiras escolhas, e os mais diversos estandes - com grandes editoras, casas especializadas e até mesmo sebos - registraram as suas primeiras vendas. Inclusive, as principais filas são nos caixas.

Assim como em outras edições, leitores têm trazido malas de rodinha. O motivo? Muitos aproveitam a Bienal para fazer estoques de suas novas leituras, e a bolsa traz um conforto maior aos visitantes. Já foi possível avistar muitas circulando pelo pavilhão.

No início da manhã, o evento não registrava uma movimentação tão intensa, mas ao se aproximar da tarde, mais pessoas devem se reunir no pavilhão. Durante toda sua programação, a Bienal do Livro de São Paulo terá 350 autores e a expectativa de reunir mais de 700 mil pessoas no Distrito Anhembi.

Veja também