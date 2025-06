A- A+

literatura Bienal do Livro do Rio 2025: saiba horários, como comprar ingressos e como chegar ao evento Evento acontece entre 13 e 22 de junho e promete cerca de 200 horas de programação com mais de 350 autores

De sexta-feira, dia 13, até domingo, 22 de junho, o Riocentro é palco da edição 2025 da Bienal do Livro do Rio. A festa tem mais de 350 autores confirmados, entre eles a nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie (que participa de uma mesa logo no primeiro dia, com a atriz Taís Araujo, às 19h), a americana Lynn Painter e os brasileiros Raphael Montes, Conceição Evaristo e Itamar Vieira Junior.



São cercas de 200 horas de programação, mais de 1.500 caminhões mobilizados para transportar os livros espalhados pelos pavilhões do evento. A organização espera 600 mil visitantes.

Quer saber como ir à Bienal, quanto custa o ingresso e se o evento é acessível a pessoas com deficiência? Tire todas as suas dúvidas abaixo:

Onde vai ser a Bienal do Livro 2025?

A 22ª Bienal do Livro do Rio será realizada no Riocentro (Avenida Salvador Allende, 6555, Barra da Tijuca).

Quando é a Bienal do Livro 2025?

A Bienal ocorre entre os dias 13 e 22 de junho. Nos dias 13, 16, 17 e 20, a festa vai de 9h as 22h. Já nos dias 14, 15, 19, 21 e 22, ela começa às 10h e acaba às 22h.

Como comprar ingressos para a Bienal do Livro?

Os ingressos para a Bienal do Livro custam R$ 42 (e a meia-entrada sai por R$ 21) e são vendidos nas bilheterias do Riocentro e no site bienaldolivro.com.br. Cada ingresso digital é único e estará sempre vinculado ao login do comprador do ingresso.

É possível comprar no máximo nove ingressos por CPF. Para mais do que isso, é necessário escrever para [email protected]. Menores de 16 anos só entram acompanhados dos responsáveis.

Atenção: os ingressos são vendidos por dia, com acesso ao evento apenas na data escolhida na compra.

Quem tem direito à meia-entrada?

A meia-entrada é um direito assegurado a maiores de 60 anos, estudantes de ensino fundamental, médio ou superior da rede pública ou privada, jovens de até 21 anos, pessoas com deficiência (e um acompanhante, quando necessário) e garis da Companhia Municipal de Limpeza Urbana.

Quem tem direito à gratuidade?

Entram na Bienal do Livro de graça crianças com até 1 metro de altura, autores, professores de escolas e universidades (da rede pública ou particular), profissionais do livro, bibliotecários e guias de turismo credenciados pela Embratur.

Quais são os espaços da Bienal?

Este ano, a Bienal contará com mais de 570 expositores espalhados por cinco pavilhões (sem falar na Praça Central). Ao todo, o evento ocupará uma área de aproximadamente 130 mil metros quadrados. Veja abaixo todos os espaços da festa:

Pavilhão das Artes: Bilheteria/Credenciamento, Balcão de informações e Labirinto de Histórias Paper Excellence;

Pavilhão 2: Biblioteca Fantástica, Restaurante, Roda-Gigante Leitura nas Alturas Light - área externa

Pavilhão 3: Café Literário Pólen, Praça de Autógrafos do Café Literário e Loja oficial.

Pavilhão 4: Palco Apoteose Shell, Praça de Autógrafos Paper Excellence, Auditório Ziraldo, Escape Room Estácio, Calçada Literária, Artists Alley e Autores Independentes;

Pavilhão 5: Praça de Alimentação

Praça Central: Praça de alimentação e Praça Além da Página Shell.

Onde comer na Bienal?

Lanchonetes e restaurantes estão espalhados pelo evento. A venda de bebidas alcoólicas será permitida até as 18h, de segunda a sexta. Aos sábados e domingos, não haverá restrição. O público também poderá levar sua própria comida e bebida.

Como funciona a retirada de senhas?

A distribuição das senhas de autógrafos é on-line. Para cada sessão de autógrafos, é permitida a retirada de apenas uma senha por CPF, que é pessoal e intransferível. É obrigatório estar presente na fila do autor escolhido 15 minutos antes do horário programado para o início da sessão de autógrafos. O autor assinará somente um livro por pessoa. Não será permitida a participação apenas para fotos. Menores de idade devem estar acompanhados de um responsável.

Nesta edição, não será necessário retirar senha para assistir aos painéis no Palco Apoteose Shell, no Café Literário Pólen e na Praça Além da Página Shell. O acesso aos espaços será por ordem de chegada.

A Bienal é acessível?

Sim. Todas as sessões da programação oficial da Bienal contarão com tradução em Libras. Haverá espaço reservado e filas prioritárias para pessoas com deficiência no Palco Apoteose Shell, no Café Literário Pólen e na Praça de Autógrafos Paper Excellence, em conformidade com a legislação vigente.

Como chegar à Bienal?

Para facilitar o acesso ao Riocentro durante a Bienal, o transporte oficial será realizado em parceria com a AS Brasil, com embarques em pontos estratégicos da cidade e região metropolitana. O serviço está disponível mediante compra do Ticket Expresso Bienal. Clique aqui para adquirir seu bilhete.

O Riocentro também é atendido pelas seguintes linhas de ônibus: Linha 613 (Del Castilho x Riocentro), Linha 342 (Candelária x Riocentro – via Linha Amarela, Linha 368 (Candelária x Riocentro – via Avenida dos Bandeirantes).

As estações BRT Estação Jardim Oceânico, Paulo da Portela, Vila Militar e Recreio têm ônibus para o Riocentro. Quem chegar pela estação de BRT Riocentro deve entrar pelo portão B. Já quem optar pela estação Olof Palm vai acessar o local pelo portão C.

