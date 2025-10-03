A- A+

LITERATURA Primeiro dia da Bienal Internacional do Livro de Pernambuco aproxima leitores e autores Evento abriu ao público nesta sexta-feira (3) e segue até o dia 12 de outubro

A Bienal Internacional do Livro de Pernambuco abriu ao público nesta sexta-feira (3). Uma vasta programação de lançamento, oficinas, debates e apresentações artísticas movimenta o Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, até 12 de outubro.

“É uma grande alegria realizar a 15ª edição da Bienal, comemorando os 30 anos do evento. Essa é uma edição mais inclusiva, acessível e sensorial, para que a gente possa explorar nossos sentidos”, afirma Guilherme Robalinho, produtor da feira.

Com atividades para diferentes públicos, o evento reúne autores diversos. Entre os mais famosos, destaque para nomes como Raphael Montes, autor da novela “Beleza Fatal”, e do moçambicano Mia Couto.



A Bienal também possibilita aos escritores menos famosos se aproximarem do público. “É um espaço de visibilidade. A gente traz aquilo que produziu com tanto amor e quer que chegue aos leitores”, aponta a pernambucana Graciane Clemente, que lança na feira o infantil “O Mar Está para Peixe”.

Iniciativas de outros estados também têm espaço dentro do evento. A baiana Marla Moreira trouxe seu projeto, a rede de escritores Danado de Bom, que divulga autores dos nove estados do Nordeste. “Temos aqui livros de 20 escritores associados, dos quais 18 estarão presentes no evento, dialogando com o público”, explica.



Bienal Internacional do Livro de Pernambuco (Fotos: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco)

Bienal Internacional do Livro de Pernambuco (Fotos: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco)

Bienal Internacional do Livro de Pernambuco (Fotos: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco)

Graciane Clemente lança livro infantil na Bienal (Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco)

Guilherme Robalinho, produtor da Bienal (Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco)

Guilherme Robalinho, produtor da Bienal (Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco)

Gabriela Baracho levou os filhos, Kaê e Kevin, à Bienal. (Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco)

Para o público, a visita à Bienal serve também como estímulo à leitura. É o caso da comerciante Gabriela Baracho, que levou os filhos, Kaê e Kevin, de 6 e 2 anos de idade, ao primeiro dia da feira. “A variedade de livros é o que mais me interessa. Eles querem muito ficar na telas. Ver tantos livros no mesmo lugar já gera expectativa e curiosidade neles”, apontou.



Serviço:

XV Bienal Internacional do Livro de Pernambuco

Quando: abertura hoje, às 14h

Visitação: até 12 de outubro; aos sábados e domingos, das 10h às 21h, e de segunda a sexta-feira, das 9h às 21h

Ingressos por R$ 30 e R$ 15 (meia-entrada), à venda no site Zig Tickets

Informações: www.bienalpernambuco.com

Veja também