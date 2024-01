Big Brother Brasil 2024 divulga os primeiros participantes; saiba quem são

A- A+

Acabou o mistério! TV Globo começou a anunciar os nomes dos participantes do Big Brother Brasil 24. Diretamente da "casa mais vigiada do Brasil", o apresentador Tadeu Schmidt e a ex-BBB Ana Clara começaram a anunciar os nomes. Dois por vez: um representante do Camarote e umada Pipoca.



Leidy Elin (Pipoca)

A vova participante do BBB 24, Leidy Elin é natural de São Gonçalo (RJ), tem 26 anos e trabalha como operadora caixa de uma loja de roupas esportivas e é trancista, além de cursar a faculdade de Direito, atualmente no 2º período.

MC Bin Laden (Camarote)

O cantor paulistano de 30 anos foi o primeiro nome do "Camarote"anunciado. Ficou conhecido pelo hit "Tá Tranquilo, Tá Favorável" – A dancinha do hit chegou a ser adotada por Neymar em comemorações de gols – e o clipe oficial tem 109 milhões de visualizações.



Em breve, mais nomes serão divulgados.

