Big Brother Brasil terá novo sistema e votação; saiba como vai ser

Na próxima segunda (8), começa a jornada do BBB 24 na TV Globo. A edição deste ano apresenta várias novidades, entre elas, o sistema de votação dos famosos e temidos “paredões”. Fique por dentro de como funcionará:

Voto da torcida

Continua do mesmo jeito como já vem sendo: os votos com mutirões que são realizados no site do programa no gshow. É preciso ter cadastro na Globo para votar.

Voto por CPF

A grande novidade da votação atende a um pedido antigo do público para evitar distorções no resultado. No ato da votação, será necessário fornecer o número do documento e, assim, registrar um único voto no candidato escolhido.

O resultado será a média das duas modalidades de votos.

Votação será para ficar

Na primeira etapa do BBB 24, o público deverá votar em quem ele quer que fique, que continua no programa. Neste caso, o eliminado será quem tiver a menor votação.

Após essa primeira etapa, a votação volta ao seu esquema já conhecido: vota-se em que se deseja que saia do jogo. Deixa o reality quem tiver a maior porcentagem.





