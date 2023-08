Big Brother Brasil terá sistema de votação diferente em 2024; veja detalhes

A- A+

Apenas um voto por CPF e voto da torcida, para tirar uma média e dessa forma computar o resultado. Esse será o novo formato do sistema de votação do Big Barother Brasil no próximo ano.



A novidade foi anunciada pela TV Globo, e virá como opção do usuário que seguirá votando via login no site GShow. Tanto o voto único quanto o voto da torcida terá um peso de 50%, com o resultado ponderado por uma média tirada dos dois formatos.





Outra boa nova anunciada para e edição 2024 do reality é a divisão dos votos por fases: numa primeira etapa a votação será para quem o usuário deseja que permaneça na casa e será eliminado o menos votado.



Num segundo momento o voto vai valer para tirar algum brother ou sister do programa, no formato já utilizado pelo reality, com o mais votado sendo eliminado.

