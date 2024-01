A- A+

Big Brother Brasil Big Day 2024: Globo divulgará os nomes dos participantes do BBB 24 nesta sexta (5) Para este ano, o diretor do reality, Boninho, divulgou que, além de Camarote e Pipoca, haverá um terceiro grupo de participantes

Falta pouco para o Brasil saber quem serão os participantes da próxima edição do Big Brother Brasil 2024. Nesta sexta (5), será o Big Day 2024: dia em que a Rede Globo divulga os nomes dos futuros moradores da "casa mais vigiada do País".



O BBB 24 começa na próxima segunda (8), logo após a novela "Terra e Paixão". Já no Big Day, nesta sexta (5), os nomes dos brothers e sisters serão divulgados ao longo da programação da emissora carioca.

Lembrando que o diretor do reality, Boninho, avisou que nesta edição, além de "Camarote" e "Pipoca"haverá um terceiro grupo a ser confinado na casa do BBB, e que o grande prêmio para quem vencer a edição poderá chegar a R$ 3 milhões (o valor do BBB 23 foi de R$ 2,8 milhões).

