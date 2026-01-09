Big Day 2026: conheça os candidatos a Pipoca confinados nas Casas de Vidro do BBB 26
Das cinco Casas de Vidro espalhadas pelo Brasil, o público escolherá 10 candidatos para entrar na casa do Big Brother Brasil
A maratona do Big Brother Brasil 2026 começou antes mesmo de o programa estrear. Nesta sexta (9), a TV Globo entrou no Big Day, anunciando os candidatos e candidatas que estão nas Casas de Vidro distribuídas nas cinco regiões do Brasil.
Serão quatro candidatos (duas mulheres e dois homens) por Casa de Vidro, e o público escolherá um casal, totalizando, ao final, 10 escolhidos para entrar na categoria Pipoca na “casa mais vigiada do Brasil”.
Leia também
• "BBB 26": como assistir à maratona Big Day nesta sexta (9)
• BBB 26: relembre os participantes de outras edições que entraram no reality pela Casa de Vidro
• "BBB 26": Veja o que já se sabe sobre a nova temporada do reality show
Já foram conhecidos os concorrentes das Casas de Vidro das regiões Norte e Nordeste. Saiba abaixo:
REGIÃO NORTE
Livia
A candidata é moradora de Manaus, tem 26 anos e é rainha do folclore do Boi Garantido, no Festival de Parintins. Há 11 anos, ela vive um relacionamento com a esposa, Inalda, e se considera uma pessoa muito alegre na vida. Livia nasceu em Baixa do Seu José, em Parintins, e é a caçula de seis irmãos
Como rainha da festividade, usou uma indumentária nas cores da bandeira LGBTQIAPN+ durante uma celebração folclórica e vem se destacando neste papel da representatividade.
Marciele
Tem ascendência indígena, do povo Munduruku, e foi criada na floresta. Natural de Juruti, no Pará, a dançarina e digital influencer de 32 anos vive em Manaus, no Amazonas, há 16 anos. É Cunhã-Poranga do Boi Caprichoso, no Festival Folclórico de Parintins.
Filha mais velha de quatro irmãos, vem de uma família muito unida e humilde. Atualmente, mora com seu irmão e uma prima. Solteira há seis meses, ela se considera observadora e diz estar aberta para conhecer alguém.
Brigido
Aos 34 anos, o morador de Manaus, no Amazonas, é formado em Engenharia de Produção, empresário e diretor executivo de uma escola de ensino regular, fundada pela família há 41 anos.
Ricardinho
Atleta profissional de futebol freestyle, Ricardinho é natural de Belém (PA)bicampeão mundial e com dois recordes no Guinness Book, aos 27 anos, ele considera que chegou no topo do seu esporte.
REGIÃO NORTE
Maxiane
A influenciadora digital é natural de Carpina (PE) e tem 32 anos. Maxiane foi criada em uma casa simples, onde moravam os avós, os pais e o irmão. Após não passar na faculdade de Direito, migrou para História, curso que conseguiu fazer com uma bolsa de estudos, enquanto trabalhava para se manter. É mãe de Joaquim, de 3 anos e atualmente vive exclusivamente do meio digital e sustenta a casa onde mora com a mãe e o único filho.
Rafaella
Rafaella –ou Rafa Jaqueira – tem 29 anos e é natural de Maceió (AL). É formada em Terapia Ocupacional e trabalha com crianças autistas. Também já atuou como técnica de enfermagem e instrumentadora cirúrgica. Atualmente, faz faculdade de Medicina Veterinária. Namora há três anos e ficou noiva recentemente. É seu primeiro relacionamento.
Leandro
Baiano de Salvador, aos 42 anos, é o filho mais velho de uma cozinheira e de um cobrador de ônibus — já falecido —, foi criado pela avó ao lado de dois irmãos.
Ainda criança, Leandro ajudava no sustento de casa vendendo picolé, amendoim torrado na feira, raspando cana e limpando casas. Aos 8 anos, já demonstrava sensibilidade artística e dizia querer ser músico.
Marcelo
Médico, de 31 anos e natural de Currais Novos, no Rio Grande do Norte. Formado em Medicina pela Universidade Cristã da Bolívia, Marcelo deixou o Brasil com o intuito de conquistar a tão sonhada graduação.
Depois de formado, voltou para sua cidade natal, revalidou seu diploma e atualmente trabalha como clínico geral pelo SUS. Além disso, faz pós-graduação em pediatria.
Em atualização