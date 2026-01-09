A- A+

Big Brother Brasil Big Day 2026: conheça os candidatos a Pipoca confinados nas Casas de Vidro do BBB 26 Das cinco Casas de Vidro espalhadas pelo Brasil, o público escolherá 10 candidatos para entrar na casa do Big Brother Brasil

A maratona do Big Brother Brasil 2026 começou antes mesmo de o programa estrear. Nesta sexta (9), a TV Globo entrou no Big Day, anunciando os candidatos e candidatas que estão nas Casas de Vidro distribuídas nas cinco regiões do Brasil.

Serão quatro candidatos (duas mulheres e dois homens) por Casa de Vidro, e o público escolherá um casal, totalizando, ao final, 10 escolhidos para entrar na categoria Pipoca na “casa mais vigiada do Brasil”.

Já foram conhecidos os concorrentes das Casas de Vidro das regiões Norte e Nordeste. Saiba abaixo:

REGIÃO NORTE

Livia

A candidata é moradora de Manaus, tem 26 anos e é rainha do folclore do Boi Garantido, no Festival de Parintins. Há 11 anos, ela vive um relacionamento com a esposa, Inalda, e se considera uma pessoa muito alegre na vida. Livia nasceu em Baixa do Seu José, em Parintins, e é a caçula de seis irmãos

Como rainha da festividade, usou uma indumentária nas cores da bandeira LGBTQIAPN+ durante uma celebração folclórica e vem se destacando neste papel da representatividade.

Marciele

Tem ascendência indígena, do povo Munduruku, e foi criada na floresta. Natural de Juruti, no Pará, a dançarina e digital influencer de 32 anos vive em Manaus, no Amazonas, há 16 anos. É Cunhã-Poranga do Boi Caprichoso, no Festival Folclórico de Parintins.

Filha mais velha de quatro irmãos, vem de uma família muito unida e humilde. Atualmente, mora com seu irmão e uma prima. Solteira há seis meses, ela se considera observadora e diz estar aberta para conhecer alguém.

Brigido

Aos 34 anos, o morador de Manaus, no Amazonas, é formado em Engenharia de Produção, empresário e diretor executivo de uma escola de ensino regular, fundada pela família há 41 anos.

Ricardinho

Atleta profissional de futebol freestyle, Ricardinho é natural de Belém (PA)bicampeão mundial e com dois recordes no Guinness Book, aos 27 anos, ele considera que chegou no topo do seu esporte.

REGIÃO NORDESTE

Maxiane

A influenciadora digital é natural de Carpina (PE) e tem 32 anos. Maxiane foi criada em uma casa simples, onde moravam os avós, os pais e o irmão. Após não passar na faculdade de Direito, migrou para História, curso que conseguiu fazer com uma bolsa de estudos, enquanto trabalhava para se manter. É mãe de Joaquim, de 3 anos e atualmente vive exclusivamente do meio digital e sustenta a casa onde mora com a mãe e o único filho.

Rafaella

Rafaella –ou Rafa Jaqueira – tem 29 anos e é natural de Maceió (AL). É formada em Terapia Ocupacional e trabalha com crianças autistas. Também já atuou como técnica de enfermagem e instrumentadora cirúrgica. Atualmente, faz faculdade de Medicina Veterinária. Namora há três anos e ficou noiva recentemente. É seu primeiro relacionamento.

Leandro

Baiano de Salvador, aos 42 anos, é o filho mais velho de uma cozinheira e de um cobrador de ônibus — já falecido —, foi criado pela avó ao lado de dois irmãos.

Ainda criança, Leandro ajudava no sustento de casa vendendo picolé, amendoim torrado na feira, raspando cana e limpando casas. Aos 8 anos, já demonstrava sensibilidade artística e dizia querer ser músico.

Marcelo

Médico, de 31 anos e natural de Currais Novos, no Rio Grande do Norte. Formado em Medicina pela Universidade Cristã da Bolívia, Marcelo deixou o Brasil com o intuito de conquistar a tão sonhada graduação.

Depois de formado, voltou para sua cidade natal, revalidou seu diploma e atualmente trabalha como clínico geral pelo SUS. Além disso, faz pós-graduação em pediatria.

