Milena atende o Big Fone e ganha o poder de indicar alguém ao próximo Paredão do BBB 26
Telefone da cozinha tocou na casa poucos minutos após a eliminação de Alberto Cowboy
O Big Fone tocou no BBB 26 na tarde deste domingo (29). Milena atendeu a ligação e ganhou o poder de colocar uma pessoa no Paredão.
Poucos minutos após a eliminação de Alberto Cowboy, tocou o telefone dourado, que fica na cozinha. Tia Milena era a mais próxima.
“Oi?”, disse a sister ao atender a ligação, ouvindo a instrução: “Você terá uma missão muito importante no jogo. Aguarde a hora certa para agir. Pegue a pulseira na despensa e coloque no seu braço”.
Leia também
• Equipe de Samira, do BBB 26, denuncia ameaças de morte
• BBB 26: Após reabilitação, Pedro reaparece nas redes e promete contar seu lado da história
• BBB 26 divide 'Big Domingo' em duas partes e antecipa eliminação antes do programa da Eliana
A mineira ainda não sabe, mas indicará alguém para a berlinda. A escolha será realizada ao vivo, durante o programa, que vai ao ar após a exibição do “Fantástico”.
Tadeu Schmidt já havia anunciado que o Big Fone tocaria durante o intervalo do “Em Família, com a Eliana”. De noite, os brothers e as sisters participarão da Prova do Líder e da formação de um novo Paredão.
Caso Milena conquiste a liderança, ele poderá indicar duas pessoas para a berlinda. Os votos dos demais participantes empareda mais um e, na terça-feira (31), um dos três deixará o reality.