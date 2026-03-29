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BBB 26 Milena atende o Big Fone e ganha o poder de indicar alguém ao próximo Paredão do BBB 26 Telefone da cozinha tocou na casa poucos minutos após a eliminação de Alberto Cowboy

O Big Fone tocou no BBB 26 na tarde deste domingo (29). Milena atendeu a ligação e ganhou o poder de colocar uma pessoa no Paredão.

Poucos minutos após a eliminação de Alberto Cowboy, tocou o telefone dourado, que fica na cozinha. Tia Milena era a mais próxima.

“Oi?”, disse a sister ao atender a ligação, ouvindo a instrução: “Você terá uma missão muito importante no jogo. Aguarde a hora certa para agir. Pegue a pulseira na despensa e coloque no seu braço”.



A mineira ainda não sabe, mas indicará alguém para a berlinda. A escolha será realizada ao vivo, durante o programa, que vai ao ar após a exibição do “Fantástico”.

Tadeu Schmidt já havia anunciado que o Big Fone tocaria durante o intervalo do “Em Família, com a Eliana”. De noite, os brothers e as sisters participarão da Prova do Líder e da formação de um novo Paredão.

Caso Milena conquiste a liderança, ele poderá indicar duas pessoas para a berlinda. Os votos dos demais participantes empareda mais um e, na terça-feira (31), um dos três deixará o reality.

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