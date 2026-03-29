Dom, 29 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo28/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
BBB 26

Milena atende o Big Fone e ganha o poder de indicar alguém ao próximo Paredão do BBB 26

Telefone da cozinha tocou na casa poucos minutos após a eliminação de Alberto Cowboy

Reportar Erro
Tia Milena atende Big FoneTia Milena atende Big Fone - Foto: TV Globo/Reprodução

O Big Fone tocou no BBB 26 na tarde deste domingo (29). Milena atendeu a ligação e ganhou o poder de colocar uma pessoa no Paredão. 

Poucos minutos após a eliminação de Alberto Cowboy, tocou o telefone dourado, que fica na cozinha. Tia Milena era a mais próxima. 

“Oi?”, disse a sister ao atender a ligação, ouvindo a instrução: “Você terá uma missão muito importante no jogo. Aguarde a hora certa para agir. Pegue a pulseira na despensa e coloque no seu braço”. 
 

Leia também

• Equipe de Samira, do BBB 26, denuncia ameaças de morte

• BBB 26: Após reabilitação, Pedro reaparece nas redes e promete contar seu lado da história

• BBB 26 divide 'Big Domingo' em duas partes e antecipa eliminação antes do programa da Eliana

A mineira ainda não sabe, mas indicará alguém para a berlinda. A escolha será realizada ao vivo, durante o programa, que vai ao ar após a exibição do “Fantástico”. 

Tadeu Schmidt já havia anunciado que o Big Fone tocaria durante o intervalo do “Em Família, com a Eliana”. De noite, os brothers e as sisters participarão da Prova do Líder e da formação de um novo Paredão.

Caso Milena conquiste a liderança, ele poderá indicar duas pessoas para a berlinda. Os votos dos demais participantes empareda mais um e, na terça-feira (31), um dos três deixará o reality. 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter