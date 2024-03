A- A+

BBB 24 Big Fone e Paredão triplo: saiba como será a dinâmica do "BBB 24" desta semana Telefone tocará seis vezes nos próximos dias e colocará uma pessoa no Paredão

A dinâmica do “Big Brother Brasil 2024” promete ser agitada. Durante o programa ao vivo desta quinta-feira (29), o apresentador Tadeu Schmidt explicou o que vai ocorrer nos próximos dias.

O Big Fone tocará seis vezes, a partir desta sexta-feira (1º). Um detalhe é que as cinco primeiras chamadas não passarão de “trotes”, sendo que a ligação real ocorrerá no domingo (3) e quem atender estará no Paredão. Se a pessoa for o Líder ou o Anjo, ela deverá colocar alguém em seu lugar.

Quem arrematar o Poder Curinga na sexta (1º) terá voto dobrado. No mesmo dia, o Líder anuncia as quatro pessoas que estão na sua mira. O Anjo, que é autoimune e também pode imunizar alguém, será decidido no sábado (2).

A formação do Paredão ocorre no domingo (3), colocando três pessoas na berlinda. Além do indicado do Líder e do emparedado pelo Big Fone, a casa escolherá mais um indicados. Quem atender o Big Fone também terá direito a um contragolpe. Três participam da Prova Bate e Volta para salvar um.

