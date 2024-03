A- A+

BBB 24 Big Fone e Poder Curinga gera dúvidas em sisters no BBB 24: "Acho que não é coisa boa" Davi atendeu o trote da produção e Pitel arrematou o Poder Gêmeo

O mistério está rodeando os participantes do BBB 24 nesta sexta-feira (1). As sisters Leidy Elin e Fernanda estão na dúvida em relação ao Big Fone tocado pela manhã atentido por Davi e o Poder Curinga arrematado por Pitel.

"Acho que deve ser mandar alguém para o Paredão ou está no Paredão. Acho que não é coisa boa também, não. A reação dele diz muito, ele é muito reativo", especulou Leidy Elin.

Fernanda também teve um pensamento parecido com o de Leidy Elin. "Se não for coisa boa, pode ser que ele está no Paredão e pode indicar mais um", disse a sister.

Na verdade, o Big Fone atendido por Davi foi um trote da produção. Até o final de semana outras quatro irão acontecer.

As duas participantes também opiniaram sobre o Poder Curinga. Enquanto Fernanda acredita que seria uma imunidade para quem arrematou e outra para quem ele quisesse, Leidy acha que o Curinga tem o poder de trocar alguém no Paredão.

O Poder Gêmeo foi arrematado por Pitel nesta sexta-feira (1). A assistente social terá a chance de votar duas vezes na próxima formação do Paredão.

