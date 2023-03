Big Fone toca nesta quarta-feira (1); confira o horário e consequências para quem atender

A- A+

Após uma semana em modo turbo, o Big Brother Brasil 23 continua com novidades a cada dia. Em seu perfil do Instagram, Boninho, o Big Boss, anunciou que o Big Fone tocará nesta quarta-feira (1), às 18h30.



"Semana turbo acabou, mas a gente não para e vai ter Bigfone em duas etapas. Hoje toca 18:30, dois serão emparedados e não jogam o líder amanhã. Sábado toca de novo no ao vivo. Um deles será salvo. O participante salvo terá direito a indicar alguém para o paredão no domingo, mas só vai saber quando for avisado! A gente não para!!!", anunciou o diretor do reality.



Confira:

