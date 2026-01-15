A- A+

BBB BBB 26: após Marcelo atender Big Fone, Aline e Ana Paula estão no primeiro Paredão Telefone dourado foi o eleito pelo público; potiguar está imunizado

O Big Fone tocou pela primeira vez neste Big Brother Brasil 2026. Nesta quinta-feira (15), Marcelo foi o responsável por atender o telefone dourado e teve o poder de indicar uma pessoa e mandou Aline para o paredão.

Com o poder do contragolpe, a atriz teve a possibilidade de puxar um concorrente para a eliminatória e elegeu Ana Paula.

Dessa forma, Aline e Ana Paula são as primeiras emparedadas. Por outro lado, Marcelo está confirmado na próxima semana.

A novidade do BBB 26 é que, nesta edição, três telefones (Prateado, Azul e Dourado) estão distribuídos pela casa, e tocam simultaneamente. Apenas um deles, porém, transmiti a mensagem da produção.

Em resumo, o público que decide qual o telefone que toca. O Prateado fica localizado perto da academia; o Azul fica perto da piscina; e o Dourado está localizado próximo da sala.

Justificativas

Ao ser questionado pelo apresentador Tadeu Schmidt, Marcelo justificou o voto de Aline ao Paredão pela falta de conexão com a adversária. "Eu acho que a gente não teve uma aproximação, é um momento de conhecimento, não achei que a gente se entrosou muito porque essa primeira semana é da gente se conhecer, dos nossos achismos e foi por isso que coloquei a pulseira nela", começou o brother.

"Ela tem a forma dela de pensar, o jeito dela, a calmaria dela, eu sei que são quatro dias, mas a gente não percebe um movimento de jogo", justificou o potiguar.

Após ter a oportunidade de utilizar o contragolpe e puxar alguém consigo, levando Ana Paula para a berlinda, Aline também explicou que sua escolha se deu pela falta de identificação e que a possível rixa está bem estabelecida.

"A gente teve uma conversa agora e ficou claro que a gente não teve conexão, eu ainda buscando uma maneira de ter um relacionamento mais aberto e saudável, mas nesse diálogo que aconteceu exatamente agora, [Ana Paula] fez questão de mostrar que não quer ter nenhum tipo de abertura comigo", começou a sister.

Próximo de encerrar o discurso, Aline foi mais radical e afirmou que a convivência na casa ficará melgor com a saída de uma delas, o que tirou um surpreendeu a oponente. "Então, eu acho que esse tipo de convivência fica difícil e ou eu ou ela (saindo), a casa tenha uma convivência melhor", concluiu.





